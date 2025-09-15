Unai Sordo (CCOO) reclama en Huesca una transición energética "equilibrada" con el territorio

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha inaugurado este lunes la Escuela Sindical Marcelino Camacho, que se celebra desde hace más de tres décadas en Morillo de Tou, un espacio de encuentro y formación en el que este año se abordan los retos que plantea la inteligencia artificial y su impacto en el mundo del trabajo. La cita ha reunido a un centenar de participantes, entre ponentes y asistentes, en el corazón de la comarca del Sobrarbe.

“Vivimos un tiempo en el que están pasando muchas cosas a la vez, y es bastante complicado entender cómo se transforma la economía, el empleo y la propia sociedad”, señaló Sordo en declaraciones a los medios de comunicación, al tiempo que subrayó que los espacios de reflexión sindical resultan esenciales para afrontar los cambios en curso.

Digitalización y energía, los grandes ejes

El líder de CCOO advirtió de que tanto la transición digital como la energética son procesos “de un calado" histórico, que generan incertidumbre, pero también abren oportunidades inéditas. “España nunca ha tenido petróleo ni gas, pero tenemos sol, costa y espacio. El despliegue de renovables puede ser el gran factor de atracción de inversión productiva que necesita nuestro país”, afirmó.

No obstante, Sordo insistió en que ese proceso debe hacerse de manera "equilibrada" para no condenar a territorios despoblados de Aragón y otras regiones a convertirse en meras zonas de producción energética sin que reciban "ninguna inversión a cambio". "Hay que buscar cómo se dan esos equilibrios para asentar población en el territorio", apuntó.

En cuanto a la digitalización, advirtió de que las empresas ya toman decisiones sobre contratación, promoción o despido “sin intervención humana”, lo que obliga al sindicalismo a adquirir formación específica para enfrentarse a algoritmos. “Un delegado sindical tiene que saber cómo se programan y qué sesgos tienen estos sistemas. La transición digital no es neutra en términos de clase ni sociales”, remarcó.

Por su parte, el secretario general de CCOO Aragón, Manuel Pina, destacó la necesidad de analizar los "riesgos" y "oportunidades" que presenta tanto la transición digital como la energética, especialmente en Aragón, donde se han anunciado inversiones millonarias en centros de datos. A su juicio, es fundamental relacionar ambas transformaciones porque marcarán "el futuro" de la comunidad.

La jornada laboral y la batalla política

Sordo también se pronunció sobre el reciente bloqueo parlamentario a la reducción de la jornada máxima legal. “Tiene narices que, 43 años después, España siga con la misma jornada máxima de trabajo”, denunció, acusando al PP, Vox y Junts de “alinearse para impedir el avance de los derechos laborales”.

El dirigente sindical avanzó que CCOO exigirá al Gobierno un nuevo proyecto de ley y medidas inmediatas, como el control efectivo del tiempo de trabajo. “Cada semana se hacen 2,6 millones de horas extra que no se pagan ni cotizan. Si sabemos que detrás de una roca en Marte hay agua, resulta incomprensible que no sepamos cuántas horas extra se hacen en un comercio”, ironizó.

Palestina y el deporte

El líder sindical dedicó también parte de su intervención a la actualidad internacional, valorando las protestas que en la Vuelta a España impidieron la celebración de su última etapa. “No se trataba de boicotear una carrera ciclista, sino de denunciar la utilización propagandística de un equipo estatal, como el Israel-Premier Tech, para blanquear un genocidio”, afirmó.

Sordo calificó esas movilizaciones de “ejercicio de coraje cívico” y pidió que la Unión Europea adopte sanciones y presione para que se abra un proceso de paz que garantice un Estado palestino viable. “Estamos ante una masacre comparable a otros genocidios que enrojecen la historia de la humanidad”, advirtió.