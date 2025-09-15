Una veintena de entidades culturales y sociales exigirán en Barcelona la vuelta de los bienes de Sijena

La plataforma ciudadana Sijena Sí y los grupos parlamentarios de Aragón-Teruel Existe y Chunta Aragonesista (CHA) han convocado una manifestación el 27 de septiembre ante el Museo Nacional de Arte de Catalunya (MNAC) con el objetivo de exigir la devolución de las pinturas murales del Monasterio de Sijena tras la sentencia firme del Tribunal Supremo.

En rueda de prensa, la diputada de CHA Isabel Lasobras ha reiterado el compromiso histórico de su formación con la defensa del patrimonio aragonés y el retorno de los bienes “a su lugar de origen”.

Del mismo modo, ha recordado que la sentencia que obliga a trasladar las pinturas constituye un derecho del pueblo aragonés a recuperar parte de su memoria colectiva, por lo que ha reclamado al Gobierno de Aragón una "estrategia integral de recuperación patrimonial".

"Pedimos al Gobierno de Aragón que actúe con determinación, que no se conforme con declaraciones y que lidere con hechos un proceso ambicioso de recuperación patrimonial. Todas las instituciones públicas tienen la obligación de cumplir con sus compromisos y de defender el patrimonio común como un bien irrenunciable", ha indicado.

Por su parte, el portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha subrayado que la movilización “no tiene nada de anticatalana” y ha defendido que se trata de exigir el cumplimiento de la sentencia firme del Tribunal Supremo, frente a los informes del MNAC que, a su juicio, buscan dilatar un proceso que "debería ser irreversible".

El representante de Sijena Sí, Juan Yzuel, ha hecho un llamamiento a toda la ciudadanía a sumarse a la concentración, que ya cuenta con el apoyo de más de una veintena de entidades culturales y sociales, y ha recalcado que “no es una movilización política, sino patrimonial”.

En la presentación de la manifestación también ha intervenido el alcalde de Villanueva de Sijena, Alfonso Salillas, quien ha recordado que en breve se cumplirán 30 años de las primeras reclamaciones de devolución y ha asegurado que la sala capitular del monasterio está preparada y aclimatada desde hace meses para albergar las pinturas.

"La sentencia dice que se deben trasladar. Si luego se quitan de los soportes actuales o no, lo tendrán que estudiar los restauradores expertos. Quizás no hay que quitarlas, pero sí deben ser trasladadas a su lugar de origen", ha añadido.

Además, Manuel Gimeno, de Aragón-Teruel Existe, ha denunciado el “expolio sistemático” del patrimonio aragonés y ha mostrado su indignación por los argumentos técnicos que rechazan el traslado, al señalar que "las pinturas ya fueron arrancadas en condiciones primitivas hace décadas".

La manifestación que tendrá lugar el próximo 27 de septiembre ya cuenta con el respaldo de asociaciones como Apudepa, el Instituto de Estudios Sijenenses, Territorio Goya, Lo Rat Penat y diversas entidades culturales y ayuntamientos, además de partidos como CHA, Aragón-Teruel Existe y Valencia Unida.