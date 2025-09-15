Vuelta al cole en Aragón: las extraescolares se encarecen con disparidad de precios y oferta

Las extraescolares se encarecen en Aragón con una disparidad de precios y una oferta variada que trata de buscar el equilibrio entre opciones más modernas, como la robótica o los drones, y otras tradicionales como el fútbol o el baloncesto. Su coste depende de la frecuencia con la que se ofertan -una o dos veces a la semana, por lo general- y de la actividad, según indican desde las Ampas (Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos). En lo que coinciden es que sus precios oscilan entre los 20 y los 25 euros al mes, llegando incluso a los 40 en algunos casos puntuales de centros concretos.

La presidenta de la AMPA del colegio Miraflores de Zaragoza, María Salillas, detalla que en el centro oscilan entre los 15 y los 25 euros al mes. La más cara que ofrece el centro es Inglés: dos días a la semana, 50 euros al mes. En el caso de Guitarra, son 30 mensuales, y Datchball, un deportecolectivo que es similar al balón prisionero, son unos 14 euros por mes al ser solo un día a la semana.

En el colegio El Espartidero, en el zaragozano barrio de Santa Isabel, dan unas cifras más altas. Desde la AMPA, Natalia Lizarralde detalla que "un solo día son entre 20 y 25 euros, y si son dos suele subir a 35 euros, máximo 40". "La verdad es que hemos notado que ha subido el precio", revela Lizarralde, que añade que intentan que a los socios de la AMPA se les haga un "precio especial". Lo mismo sucede en el colegio Miraflores.

Son dos ejemplos que sirven de guía en la capital aragonesa, donde se concentra el grueso de estudiantes. La oferta, en estos y otros centros, es muy dispar. Salillas explica que en el colegio Miraflores, las más demandadas son los deportes tradicionales de baloncesto y fútbol. "Se han vuelto a buscar mucho las competiciones", sostiene. A ellas se suman otras que son más novedosas como robótica, que de un tiempo a esta parte ha cogido impulso y es cada vez más demandada. Estas tres actividades tienen lista de espera. "La de gimnasia rítmica también se pide mucho, sobre todo entre las chicas", añade.

En el caso del CEIP El Espartidero, sin embargo, robótica no triunfa. Su novedad para este curso es la dirigida a aprender a volar drones. "Vamos a ver qué tal funciona. El año anterior pusimos cocina y tuvo buen resultado. Cada curso vamos ofertando algo nuevo preguntando a las familias y, si convencen, las sacamos", dice Lizarralde.

La presidenta de la AMPA explica que en este colegio las actividades dependen de varias empresas y no solo de una, lo que les permite tener una amplia oferta que incluye también otras extraescolares como ajedrez o baile, que Lizarralde apunta que "gusta mucho". "También ofrecemos teatro en francés", añade.

Las que menos impulso tienen son las deportivas. Lizarralde indica que la gran mayoría de alumnos está inscrita en los clubs deportivos del barrio y no en el colegio. Algo contrario a lo que ha sucedido en Miraflores, donde después de varios cursos en los que estas actividades habían perdido fuelle frente al auge de los clubs deportivos, las familias han vuelto a apostar por las extraescolares en el colegio. Así lo perciben, al menos, desde la AMPA. "Con la pandemia se tuvieron que dejar de ofrecer en los centros y se perdió el interés, pero ahora se han vuelto a buscar mucho", expone Salillas.

Además, en el colegio Miraflores cuentan este año con una novedad: las extraescolares han comenzado ya este lunes 15 de septiembre en lugar de en octubre. "Nos hemos adelantado a cursos pasados. Fue algo que surgió en la AMPA con el fin de mejorar la conciliación de las familias y que las empresas que organizan las actividades extraescolares aceptaron", indica Salllas, que matiza que lo habitual era que comenzaran en el mes de octubre y terminaran en el de mayo. "La fecha de finalización todavía no la sabemos", añade.