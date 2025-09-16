Aragón advierte que un exceso de burocracia hará menos competitivos los centros de datos

La vicepresidenta de Aragón, Mar Vaquero, ha advertido de que un exceso de regulación y burocracia pueden restar competitividad a los centros de datos, apuesta estratégica de la Comunidad, y hacer que las inversiones se desplacen a otros países con marcos más flexibles.

Ese es uno de los motivos por los que el Gobierno de Aragón ha registrado alegaciones al proyecto de real decreto por el que se regula la eficiencia energética y la sostenibilidad para los centros de datos, tal y como ha explicado la también consejera de Economía este martes a los medios.

Los centros de datos son una inversión que refuerza la soberanía digital y tecnológica de España y Aragón, comunidad en la que hay comprometidos 48.000 millones de euros en inversiones en este sector, ha recordado.

Y ese exceso de burocracia y requisitos, ha insistido, hace imposible que determinadas administraciones, incluso las locales, puedan cumplirlos.

"No se trata de una situación pasajera ni limitada a una comunidad específica", sino que requiere de una estrategia nacional, según apunta el Gobierno de Aragón, que advierte también de que no se puede restringir el acceso a la red eléctrica por el sector económico o actividad a la que pertenece la industria que solicita el acceso, algo que sería "discriminatorio".

Si eso se lleva a cabo, a juicio del Gobierno de Aragón el real decreto podría incurrir en una "extralimitación competencial en materia de energía", cuya regulación es compartida según el la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Aragón, que reconoce la facultad de la Comunidad Autónoma de desarrollar y ejecutar la legislación básica estatal.

"Si el Estado legisla más allá de las bases y la coordinación general, se estaría invadiendo competencias autonómicas, lo que generaría inseguridad jurídica, riesgo de nulidad normativa y limitaría la capacidad de adaptación territorial", advierten desde el ejecutivo.

Objetivos estratégicos

Por todo ello, el Gobierno de Aragón apela a una regulación que siga las directrices de Europa, "que impulse y no frene, que proteja sin paralizar y que esté alineada con los objetivos estratégicos del país en materia de digitalización y competitividad".

En este contexto, Vaquero estima que si el real decreto establece requisitos excesivos, podría afectar a principios clave como la seguridad jurídica y la proporcionalidad, "desincentivando la inversión y dificultando la competitividad".

Ademas, ha dich que se exigen "muchísimos datos" a las empresas, lo que podría incluso entrar en conflicto con la normativa europea de protección de datos y comprometer la confidencialidad.

En este sentido, se imponen obligaciones como la comunicación de información adicional relativa al empleo generado, cualificación profesional, impacto territorial, análisis del impacto en la economía local y nacional, identificación de clientes potenciales y origen y destino de los datos, sin que el proyecto de real decreto concrete la metodología o las fuentes que deben seguirse, apuntan desde el Gobierno de Aragón.

Vaquero espera "sensibilidad" por parte del Estado, y que escuche a las comunidades, que tienen competencias y, con estas inversiones, enfrentan, sobre todo Aragón, una "oportunidad histórica".