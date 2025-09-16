Asalto llena de color y de arte las paradas del tranvía

Las marquesinas de siete paradas de los tranvías se han convertido un año más en una gran exposición al aire libre, con una nueva edición, la undécima ya, de Parada Asalto. Este proyecto, organizado por el Festival Asalto y que fue pionero en Zaragoza al transformar las marquesinas en grandes lienzos, hoy es una cita cultural muy esperada por quienes viajan en tranvía a diario y también para los paseantes de la ciudad, que disfrutan de esta original aportación cultural a pie de calle.

Este año también se ha dado un gran protagonismo al color y se han incorporado técnicas como la pintura al óleo y el collage, sumadas a la ilustración. Por la noche, los cubos encendidos de las paradas son todo un espectáculo.

Miguel H. Cuar (1987) ha diseñado la parada de César Augusto, donde, con una estética pop, nos cuenta la historia cotidiana de una pareja. / Marcos Cebrián

Siete paradas y siete artistas zaragozanos

En esta edición, los artistas zaragozanos Miguel H. Cuar, Luis Grañena, Paula Marco, Elena Mompó, Ruvitijeras y Marina Velasco exploran las dinámicas de lo que sentimos cuando nos detenemos a mirar: encuentros efímeros, las huellas de las personas en los espacios o los gestos cotidianos.

El concejal delegado de Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, José Miguel Rodrigo; la consejera de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández; la gerente de Los Tranvías de Zaragoza, Ana Moreno; y la coordinadora del proyecto, Isabel Tris, presentaron esta iniciativa, que se prolongará hasta mitad de octubre.

José Miguel Rodrigo subrayó que Parada Asalto «se ha convertido en una cita esperada por los zaragozanos, que alegra su vuelta a la rutina. Además, en esta ocasión, la temática elegida hace que sean los propios usuarios del tranvía los que se convierten en protagonistas, centrándose en su realidad cotidiana».

Por su parte, Sara Fernández destacó la importancia de este proyecto para acercar la cultura a la ciudadanía y dar a conocer el trabajo de los artistas de nuestra ciudad.

Ana Moreno recordó esta otra ‘vuelta al curso’ y celebró que, con Parada Asalto, se transforme la línea en «una gran exposición abierta a todo el mundo. Las marquesinas reúnen el talento de grandes artistas, que han sabido reflejar la ciudad y lo que sucede cuando el viajero se para y mira a su alrededor».

Hasta la fecha, en las once ediciones de Parada Asalto, han participado 72 autores locales, nacionales e internacionales. Para celebrar la primera década, se ha editado un pequeño libro, que recuerda la huella de todos «los que estuvieron presentes en nuestras marquesinas».