De carros a buses y tranvías, 140 años impulsando la movilidad urbana

La movilidad en Zaragoza no se entendería sin Avanza y, es que, los modos de viajar por la ciudad han cambiado mucho a lo largo de los 140 años de historia que cumple la compañía en este 2025.

Desde los carros de caballos en 1885 hasta los innovadores autobuses eléctricos, Avanza hace un repaso por su historia, que es también la historia de la ciudad, en una exposición organizada por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN.

Desde hoy y hasta el 1 de octubre, el paseo de la Independencia de Zaragoza lucirá una muestra retrospectiva compuesta por diez expositores que recorrerán la evolución, cambios e hitos de una compañía que ha llevado sobre ruedas (y raíles) a varias generaciones de zaragozanos y visitantes.

Esos primeros carros de caballos, conocidos también como coches de punto, se pusieron en funcionamiento a finales del siglo XIX. La primera línea de tranvía de tracción animal (conocido también como tranvía de sangre), inaugurada en 1985, se denominaba Bajo Aragón, y se iniciaba en la plaza de la Constitución. Otras cuatro líneas más llegaron en los siguientes años, fueron los servicios de Torrero, Madrid, Arrabal y Circunvalación.

El tranvía electrificado y su característica campana llegaron en 1902 y, posteriormente, en 1923 los primeros autobuses.

Modelo de tranvía de tracción animal. / Avanza

Innovación y digitalización

Este es solo el punto de partida, en 140 años tanto Zaragoza como la empresa ha evolucionado, y lo siguen haciendo. Avanza sigue en constante transformación, apostando firmemente por la sostenibilidad, la innovación y la digitalización. Prueba de ello son los nuevos autobuses 100% eléctricos con los que se está renovando la flota urbana.

Pero la innovación de Avanza va más allá de la electrificación. En el marco de su estrategia I+D+i, la compañía ha impulsado iniciativas pioneras como Digizity, para acoger pruebas reales de tecnologías para un transporte más limpio, eficiente y seguro.

La digitalización también ha tenido un papel clave en la mejora de la experiencia de usuario, introduciendo la tarjeta bus y el billete sencillo en formato digital, disponibles a través de su app, y ha habilitado la recarga online de abonos y tarjetas mediante pago con tarjeta o Bizum.

Tranvía eléctrico 28, en la plaza Constitución. / Avanza

Hitos y avances

En los 10 expositores ubicados en el paseo de la Independencia se podrán descubrir algunos de los hitos más importantes de la compañía y los avances en el transporte urbano de Zaragoza. Hitos como la primera línea de autobús que conectaba la plaza del Pilar con la avenida América, o la línea Delicias, que llegó después, seguida de los servicios de San José, Ensanche, Casablanca, Transversal y Manicomio.

A la par que los autobuses, el tranvía electrificado también continuaba su crecimiento. A mediados de los años 30, en Zaragoza existían 10 líneas de tranvías. Pero no fueron los únicos vehículos de transporte público en Zaragoza, los trolebuses rodaron por las calzadas de la capital aragonesa en 1951.

La década de los 70 supuso el fin de los trolebuses y el tranvía, que fueron sustituidos por autobuses y microbuses. De hecho, en 1976 la sociedad Los Tranvías de Zaragoza, SA modifica su denominación social para convertirse en Transportes Urbanos de Zaragoza, S.A. (Tuzsa).

Estos microbuses fueron el germen del servicio PMRS (para personas con movilidad reducida severa), que permitía tomarlo y dejarlo según la necesidad del pasajero y contaba con mejoras como la apertura trasera y una rampa-ascensor para las sillas de ruedas.

Autobús número 21, en la plaza del Pilar, 1960. / Avanza

Los bonobuses también han tenido su evolución, los pioneros, de cartón, aparecen en 1983, y los bonomeses en 1990. El uso de ambos se mantuvo hasta 2006, cuando fueron sustituidos por tarjetas electrónicas. En los puntos de venta de la empresa se formaron largas filas para canjear los viajes pendientes en los bonobuses.

Inauguración de la exposición La inauguración oficial tendrá lugar este miércoles 17 de septiembre a mediodía y contará con la presencia del director de Avanza en Zaragoza, Carlos Agulló y directivos de la empresa; además de la consejera de Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudés y varios representantes de este diario.

Ampliación de servicios

Los 90 trajeron consigo muchas novedades en cuanto a la flota de autobuses de Tuzsa, que incorporó el primer vehículo especialmente carrozado para ofrecer el servicio a personas con movilidad reducida (PMRS) y también se puso en marcha el primer bus turístico de la ciudad. Se trataba de un autobús de la flota que realizaba una ruta alrededor del centro de la ciudad, llegando también al palacio de la Aljafería.

Las líneas al cementerio llegaron en 1998 y también el bus de fiestas, que agilizaba los desplazamientos durante los multitudinarios festejos del Pilar, uniendo el pabellón multiusos con el ferial cercano a la facultad de Veterinaria. Con la llegada del nuevo siglo nació el Grupo Avanza como resultado de la fusión de Tuzsa, la sociedad Vitrasa y la sociedad Autocares Auto-Res.

Uno de los primeros vehículos articulados. / Avanza

La Expo 2008 y vuelta del tranvía

El 19 de mayo de 2008 se puso en marcha la primera red que cubría el servicio de la Exposición Universal de Zaragoza. Este servicio contó con una red de ocho líneas que transportaron más de 5,3 millones de viajeros.

La inauguración del tranvía de Zaragoza en 2011 marcó un hito en la historia de la ciudad, ya que fue la primera línea moderna de tranvía en España desde 1976.

Los primeros autobuses sostenibles fueron adquiridos por la compañía en 2017 y en 2019, llegaron los primeros cuatro vehículos eléctricos. Ese mismo año se implantó un nuevo y moderno diseño de la información de la red de autobuses.

Últimos autobuses eléctricos incluidos en la flota. / Avanza

La última novedad de Avanza llegó rodando este mismo 2025 con la implantación de las nuevas líneas Circulares Ci3 y Ci4, que mejoran de manera sustancial las conexiones en transporte público entre al menos ocho distritos urbanos y diversos puntos clave de la ciudad como la estación Delicias, el pabellón Príncipe Felipe o casco histórico.

Hoy, Avanza sigue siendo motor que impulsa la movilidad en la capital aragonesa, transformando día a día su servicio con una firme apuesta por la sostenibilidad, la innovación tecnológica y la digitalización. Una labor que le ha sido reconocida a través de una gran variedad de galardones, uno de ellos en mayo de este año, cuando EL PERIÓDICO le entregó el Premio Empresa en la gala de los Aragoneses del año.