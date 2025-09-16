Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las comunidades de vecinos ayudarán a detectar casos de violencia de género en Aragón

Se difundirán protocolos de actuación para identificar "señales de alarma a tiempo, ofrecer referentes y recursos adecuados a las víctimas", afirma la Delegación del Gobierno

Jornada celebrada ayer en la Delegación del Gobierno con el Colegio de Administradores de Fincas.

Jornada celebrada ayer en la Delegación del Gobierno con el Colegio de Administradores de Fincas. / Delegación del Gobierno en Aragón

Efe

Zaragoza

La Delegación del Gobierno de España en Aragón y el Colegio de Administradores de Fincas han iniciado una jornada de trabajo destinada a impulsar la detección y atención de la violencia de género en las comunidades de vecinos, un ámbito en el que se cometen tres cuartas partes de los crímenes por este tipo de violencia. El encuentro cuenta con la participación de representantes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y el magistrado del Tribunal Supremo Vicente Magro, y tiene como objetivo coordinar medidas de prevención y protocolos de actuación temprana.

En declaraciones a los medios antes del inicio de la jornada, el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Aragón, Germán Pardiñas, ha destacado la responsabilidad de los profesionales del sector y la necesidad de "ser conscientes de nuestra obligación, tanto legal como social, de aprovechar esta comunicación, esta detección temprana del problema, para tomar a tiempo las medidas necesarias, tanto de colaboración con las autoridades como de transmisión de protocolos a las comunidades de propietarios, sus presidentes y vecinos”.

Pardiñas ha informado de que el Colegio organizará jornadas formativas para que los administradores difundan estas prácticas y conozcan los protocolos de actuación, incluyendo la firma de acuerdos con organismos públicos para garantizar la respuesta adecuada ante situaciones de riesgo. “Los presidentes de comunidad tendrán también esta responsabilidad, como la tenemos nosotros”, ha añadido.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha subrayado la importancia de la prevención y la coordinación. “Es una lacra para la sociedad el permanente goteo de víctimas de mujeres a manos de sus parejas o exparejas. La violencia de género tiene su nombre y para nosotros supone un motivo de esfuerzo permanente", ha señalado Beltrán, quien ha precisado que el objetivo es "detectar señales de alarma a tiempo, ofrecer referentes y recursos adecuados a las víctimas y garantizar que quienes las acompañen tengan formación y conocimiento de la casuística”.

Asimismo, Beltrán ha puesto el foco en la necesidad de contar con manuales de consulta rápida y recursos accesibles para que las mujeres puedan solicitar ayuda de manera inmediata. El delegado ha agradecido la participación del Colegio de Administradores y de las comunidades de vecinos en este proyecto, que busca fortalecer la prevención y la protección de las víctimas en un entorno próximo a su vida cotidiana.

