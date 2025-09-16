La curva del absentismo laboral es "más pronunciada en los jóvenes" que en los mayores de 55 años

El envejecimiento poblacional es una constante en todos los ámbitos de la sociedad. Su impacto en el mercado laboral es evidente, dado que los trabajadores son más maduros, y aunque la experiencia es un grado, se traduce en un problema de relevo generacional. Sin embargo, los empresarios están detectando que la curva del absentismo es más pronunciada en los menores de 35 años que en los empleados que ven más próxima la jubilación.

"La lógica invita a pensar que el absentismo debería tener una curva más pronunciada entre los colectivos de trabajadores más envejecidos, pero nos estamos encontrando que la tendencia crece mucho más entre los jóvenes de menos de 35 años, especialmente entre los que tienen 16 y 25 años, que en los mayores de 55", ha señalado Salvador Sánchez, presidente de la Comisión de Relaciones Laborales de la CEOE Aragón, que ha comparecido junto a Carmelo Jiménez, ponente del grupo de trabajo que han constituido junto a los agentes sociales y el Gobierno de Aragón para analizar el absentismo laboral.

La patronal ha presentado este martes un de diagnóstico, la patronal ha presentado tres medidas que a su juicio pueden contribuir a aliviar el problema. El informe estima que una mayor intervención sanitaria de las mutuas en los procesos de bajas por contingencias comunes como patologías traumatológicas, junto con la agilización administrativa de estos, permitiría reducir un gasto innecesario de más de 109 millones de euros en Aragón. De esta cantidad, 40 millones corresponderían a las empresas y 69 millones a las cuentas públicas de la Seguridad Social.

Una de las dolencias que afectan a los jóvenes, aunque por supuesto no de forma exclusiva, son las relacionadas con la salud mental. Tiempo atrás, enfermedades como la depresión o la ansiedad no se consideraban como tal, y por ende, tampoco eran motivo de baja. Aunque no hay datos desagregados que alumbren hasta qué punto representan un porcentaje del total, el presidente de la patronal ha lamentado los crecientes casos "dado que afectan especialmente en el plano personal a los trabajadores".