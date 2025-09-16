Un directivo de CATL se pone al frente de la sociedad con Stellantis para la gigafactoría de Figueruelas

Al tiempo que las máquinas mueven tierras en Figueruelas en las cerca de 80 hectáreas en las que se levantará la gigafactoría, la alianza entre la Stellantis y su socio CATL también avanza en el ámbito burocrático. El directivo asiático Li Xianing, presidente ejecutivo del negocio de automóviles en el extranjero de la parte china de la ecuación, se ha puesto al frente de la sociedad mercantil que desembarcará en la joint venture entre ambas compañías, que acaba de renombrarse como Contemporary Star Energy SL, inscrita en el registro mercantil de Zaragoza.

El consejo de administración de la entidad está pilotado por otros tres altos cargos desde el pasado mes de agosto. CATL ha colocado a los mandos del proyecto a Shen Feng, el director de la gigafactoría de Debrecen, en Hungría, un proyecto de honda importancia para la compañía que anunció en 2022 y que está en proceso de construcción. Por su parte, Stellantis ha seleccionado a un español, Óscar Fernández Puente (vicepresidente y jefe de Manufacturas de vehículos en segmentos Low y Medium y de Maserati), y a David McQueen, vicepresidente sénior para Europa de CO2, Carflow and Costs, para conducir la iniciativa.

La primera decisión del nuevo consejo de administración, del que sale la directora de la planta de Figueruelas, la zaragozana Susana Remacha, ha sido ejecutar una ampliación de capital para dejar el remanente de la mercantil en dos millones de euros. Prácticamente una nimiedad, sabiendo que la inversión contempla una inyección combinada de 4.100 millones.

Falta todavía por conocer la denominación final de la mercantil que alumbrará la joint venture –alianza estratégica– entre el gigante del automóvil y el de las baterías, paso previo a la construcción de la planta de ensamblaje de celdas para vehículos eléctricos con la vista puesta en operar a pleno rendimiento en 2028. Lo que sí se sabe es que los motores funcionan a todo gas para comenzar las obras antes de que termine el año. Habrá un acto de colocación de la primera piedra por todo lo alto, con autoridades de primer nivel y representación de las dos compañías.