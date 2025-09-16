Los empresarios denuncian que 45.600 personas no acuden a diario a trabajar en Aragón

Cunde la preocupación entre los empresarios aragoneses por la tendencia al alza del absentismo laboral. Según denuncia la patronal CEOE Aragón, las ausencias al trabajo equivalen a que 45.600 personas no acudieran a trabajar ni un solo día en 2024, lo que supone que en torno al 7,5% de la fuerza laboral de Aragón falta a diario al desempeño de su labor profesional. "No somos capaces de estabilizar las cifras y parar esta lacra que tiene dos grandes perjudicados: la salud de los trabajadores y el tejido empresarial aragonés", ha resumido Miguel Marzo, presidente de la organización, en la presentación de un informe específico sobre la materia este martes.

Las asociaciones empresariales llevan tiempo alertando de la curva creciente del absentismo, que entienden como cualquier ausencia al trabajo fuera del periodo vacacional y que tiene un coste de 862 millones de euros en Aragón, de los que las empresas se hacen cargo de unos 417 millones de euros, según los datos de 2024. Por tanto, contabilizan tanto las incapacidades temporales, que son la causa mayoritaria (un 75% del total), sobre todo por contingencias comunes, como las ausencias justificadas (bajas por maternidad y paternidad, permisos retribuidos y otros derechos laborales, que se corresponden con un 25% del total). La comunidad se sitúa en un plano similar a la media española, donde el absentismo es especialmente incisivo en el País Vasco y Cataluña.

Sea como fuere, lo cierto es que las bajas laborales se han disparado desde 2008 en la comunidad aragonesa, pues las bajas por incapacidad temporal han pasado del 3,2% en el año de la crisis financiera al 5,6% registrado el curso pasado. Y la casuística de las ausencias es del mismo modo interesante de analizar. La industria concentra la mayor tasa de absentismo, pues se sitúa por encima de la media en Aragón con un 8,3% tras registrar un incremento de nueve décimas en el último año. Es la cifra más alta de la serie histórica con la excepción del año 2020, con motivo de la pandemia. El sector servicios es el segundo con mayor incidencia (un 7,4%), mientras que la construcción, asociado a labores y condiciones laborales más duras, se queda en un 5,4%. Del mismo modo, también se ha incrementado la duración de los procesos. La duración media de los procesos de baja se situó el año pasado en 42,1 días mientras que en Aragón estaba en 2019 en 38,1 días y en 30,4 días en 2008.

"Este es un problema que responde a muchos factores y que nos corresponde a todos solucionar", ha dicho, Salvador Sánchez, presidente de la comisión de Relaciones Laborales de CEOE Aragón, aludiendo al deterioro en la atención primaria, la carencia de inspectores médicos en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o el aumento de las listas de en la atención primaria y traumatología. Ha refrendado su tesis Miguel Marzo, que si bien ha celebrado que hayan bajado las listas de espera en algunas especialidades, las que afectan a las relaciones laborales no lo han hecho, como las que se encargan de reparar las dolencias músculo esqueléticas.

De hecho, el presidente de la patronal empresarial ha indicado que los primeros esfuerzos se deberían dedicar a mejorar la gestión de esas incapacidad temporales de origen traumatológico. "Nos vamos a centrar en analizar estas dolencias en base a plazos estándar, y todas aquellas que superen ese periodo límite, investigar por qué se dilatan los tiempos", ha señalado. Entre otras cuestiones, la CEOE también llama a mejorar el tratamiento del absentismo en la negociación colectiva y fortalecer la cultura preventiva entre empresas, trabajadores y el conjunto de la sociedad.

La curva del absentismo es más pronunciada en los jóvenes

"La lógica invita a pensar que el absentismo debería tener una curva más pronunciada entre los colectivos de trabajadores más envejecidos, pero nos estamos encontrando que la tendencia crece mucho más entre los jóvenes de menos de 35 años, especialmente entre los que tienen 16 y 25 años", ha señalado Salvador Sánchez, que ha comparecido junto a Carmelo Jiménez, ponente del grupo de trabajo que han constituido junto a los agentes sociales y el Gobierno de Aragón y del que se extraerán las conclusiones.

Y aunque ha insistido en que el documento es de diagnóstico, la patronal ha presentado tres medidas que a su juicio pueden contribuir a aliviar el problema. El informe estima que una mayor intervención sanitaria de las mutuas en los procesos de bajas por contingencias comunes como patologías traumatológicas, junto con la agilización administrativa de estos, permitiría reducir un gasto innecesario de más de 109 millones de euros en Aragón. De esta cantidad, 40 millones corresponderían a las empresas y 69 millones a las cuentas públicas de la Seguridad Social.

Una de las dolencias que afectan a los jóvenes, aunque por supuesto no de forma exclusiva, son las relacionadas con la salud mental. Tiempo atrás, enfermedades como la depresión o la ansiedad no se consideraban como tal, y por ende, tampoco eran motivo de baja. Aunque no hay datos desagregados que alumbren hasta qué punto representan un porcentaje del total, el presidente de la patronal ha lamentado los crecientes casos "dado que afectan especialmente en el plano personal a los trabajadores".