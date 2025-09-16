Sin escolarizar una semana después del inicio del curso: "El colegio está muy lejos y no lo puedo llevar"

Son tres hermanos. Los tres, hijos de Hanane. El pequeño tiene 7 años, la mediana 10 y, el mayor, 13. Este curso escolar le tocaba empezar Secundaria y dejar el colegio Tenerías que, ubicado en el casco antiguo de Zaragoza, es donde cursó Primaria y donde ahora estudian sus hermanos. El instituto que le correspondía era el IES Pedro de Luna, que se sitúa en la misma zona y a 50 minutos andando de la casa en la que vive la familia. Esta distancia hizo a Hanane rechazar la plaza asignada. Le asignaron La Salle Franciscanas, un centro concertado que se sitúa en Gran Vía y en el que, cuenta Hanane, no hay Programa de Integración Escolar (PIE) que el alumno necesita al tener Hiperactividad (TDAH). No lo ha matriculado.

Hanane lo cuenta en una llamada telefónica desde su casa en este lunes en el que no ha podido llevar a ninguno de sus tres hijos al colegio. "Me he cogido una semana para estar con ellos. Están aburridos sin colegio", dice. La madre explica que viven en la avenida Navarra de Zaragoza, a más de 50 minutos a pie del Pedro de Luna. "Yo no conduzco, y tanto mi marido como yo entramos pronto a trabajar. Él a veces se va fuera de Zaragoza", cuenta para exponer la dificultad que sufren para conciliar. "No puedo llevarlo al colegio", dice.

Estos motivos le llevaron a, en este nuevo curso, y fuera del plazo de matriculación, solicitar una plaza en el IES Santiago Hernández, que sí está en la zona en la que viven. Pero se la dieron en el colegio concertado La Salle Franciscanas (Gran Vía). Su sorpresa llegó cuando, al ir a matricular a su hijo, que tiene hiperactividad, le comunicaron que no tienen clase PIE. A ello se suma que el centro, por su titularidad, exige unos gastos que ella no está dispuesta a asumir.

Hanane comparte que ha acudido al Servicio Provincial de Educación en búsqueda de una respuesta. "Me han dicho que tengo que esperar porque hice la solicitud fuera de plazo", comparte. Y así está, a la espera. "Hoy (este lunes) mi hijo está con fiebre y vomitando, y me he quedado con él. No he podido llevar a la otra al cole porque estoy yo sola y desplazarme hasta allí me resulta difícil, y el mayor no está matriculado", cuenta.

Desde Fapar denuncian que este es un problema derivado de la zona única de escolarización, con la que cada municipio de Aragón es un territorio único y en él se encuentran todos los centros educativos. Esto se traduce en que las familias pueden solicitar el colegio que quieran con independencia del barrio en el que vivan. En la comunidad se implementó el curso pasado. "Se debería ver cuál es la situación de la familia y el desplazamiento al que se las obliga para, en función de esto, tomar medidas extraordinarias", defienden para después subrayar que son ya varios los padres que sufren esta situación.