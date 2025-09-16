La expansión del aeropuerto de Zaragoza: más de veinte destinos europeos en el radar

La implantación de nuevas rutas en el aeropuerto de Zaragoza es un ambicioso objetivo en el que el Gobierno de Aragón trabaja a conciencia desde hace más de un año conversando con hasta cinco compañías que ya operan o que lo podrían hacer en la pista de Garrapinillos. No es una tarea sencilla y el coste en algunos de sus objetivos es elevado, pero ha adelantado mucho en el rastreo de objetivos y tiene bastante definidos sus objetivos prioritarios. Las fuentes oficiales no quieren desvelar sus cartas, aunque algunas de esas rutas deseadas ya están sobre la mesa de esas aerolíneas, que coinciden en muchos casos con la potencialidad.

Tal y como adelantó EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, la DGA tenía "practicamente atada" en junio la base de operaciones permanente de Ryanair en la terminal aragonesa para estrenarla en 2026 o 2027, tal y como explicó en exclusiva para este diario el director general de Transportes, David Sánchez, que ya apuntaba a algunos de esos objetivos en el radar autonómico para Zaragoza. Se busca conectar con países con los que no hay enlace, como Irlanda, Alemania, Austria o Países Bajos, entre otros, y reforzar las rutas con otros como Francia o Italia, así como recuperar conexiones con Portugal y algún destino nacional extra.

Panorámica de Viena / PIXABAY

Este abanico de posibilidades, que se debía perfilar con Ryanair antes de sacar a concurso la licitación para implantar como mínimo doce rutas internacionales más el próximo año, un concurso que debía haber salido en otoño, esconde numerosas ciudades que están entre esas preferencias que optan por no desvelar para no mostrar sus cartas de cara a una posible negociación futura. Aunque es un secreto a voces que hay más de 20 destinos internacionales con potencial demanda en Aragón que a la DGA no se le han escapado en todo este tiempo. Y que desde el sector turístico y de las compañías corroboran.

Uso de la IA

Son numerosos los argumentos a favor de cada uno de ellos, más aún sabiendo que son las propias compañías las que analizan, en ocasiones con ayuda de la inteligencia artificial, esa potencial demanda de rutas nuevas que podrían dar un buen rendimiento. Ahora que las conversaciones con Ryanair por la base permanente se han congelado, la DGA ha reorientado sus esfuerzos a encontrar una compañía que se preste a ofrecer las rutas que la aerolínea irlandesa suprimirá a partir del 1 de noviembre: París, Santiago y Venecia. Y no descartan conseguirlo en breve, de la mano de firmas como Wizz Air o Vueling, a las que se las presenta esta posibilidad con el aval de que son rutas que rozan el 90% de ocupación o lo superan, como es el caso de la ciudad gallega, por la enorme utilización que hace de ella una multinacional como Inditex para la movilidad de sus trabajadores y más con la recién estrenada plataforma logística de Malpica.

Santiago de Compostela / PIXABAY

Sin embargo, en el horizonte está pelear por esas nuevas conexiones internacionales y se pueden mencionar fácilmente más de 20 destinos europeos que figuran en el radar del aeropuerto de Zaragoza. En mercados como el alemán, por ejemplo, se encuentran las ciudades de Múnich, Düsseldorf, Dortmund o Colonia como principales bazas. Siendo Francfort un destino deseable, en cambio, se ve complicado pelear por esta conexión por ser el aeropuerto con las tasas más altas para las compañías, algo que desincentiva ese interés para apostar por una terminal del tamaño de la de Zaragoza.

Dublín, Países Bajos y Portugal

En otros países no hay un abanico tan amplio. Como en el caso de Irlanda, otro de los objetivos en cartera de la DGA, que tiene a Dublín como principal exponente en el mercado en el que busca pescar la capital aragonesa. De hecho, es un destino que ya se ha prestado en más de una ocasión con vuelos chárter en épocas vacacionales o de puentes festivos. Ahora interesa como conexión regular y tiene demanda para apostar por ella. Algo similar pasa con Austria, otro de los países sin enlace directo con Zaragoza, aunque lo tuvo recientemente. Se trataría de Viena y, como pasó en su día con este vuelo que prestaba Ryanair, es una ruta por la que apostar de cara a esa expansión.

Otro de los objetivos en la diana es Países Bajos. Teniendo en cuenta que Amsterdam, el objetivo prioritario, es prácticamente inalcanzable por la saturación actual que vive y la escasez de slots (franjas horarias en las que establecer aterrizaje y despegue) por los que pelear, se apuesta por aeropuertos secundarios pero no menos importantes, como pueden ser Rotterdam o La Haya. Estos dos se siguen de cerca y darían esa cobertura que Aragón busca para su potencial demanda.

Imagen de la Ribeira de Oporto desde Gaia / PIXABAY

Otro de los países que se quiere devolver a la parrilla zaragozana es Portugal. Hace poco tiempo que se perdió la conexión regular con Lisboa, pero los lazos comerciales y culturales le convierten en un objetivo prioritario en el país vecino. Aunque hay otros destinos como Oporto que se siguen de cerca porque se piensa que puede dar buenos resultados. Otros están al alza en los últimos años, como Madeira, pero se ven más inaccesibles para los intereses del aeropuerto de Zaragoza.

En la hoja de ruta también se trabaja con la idea de ampliar rutas con países con los que ya se opera, como Francia e Italia. En el caso de este último, las ciudades en el radar son por todos conocidas y si ahora tienen una ruta con Milán-Bérgamo y otra, que presta Wizz Air, con Roma, se persigue ampliar la oferta con destinos que ya estuvieron hace poco tiempo y que ya no están, como Bolonia y Venecia (que Ryanair suprimirá en noviembre), y se vislumbra Nápoles como conexión inédita en Zaragoza que proporcionaría buenos resultados de ocupación.

Recuperar París

Respecto a Francia, las variables son más imprecisas, ya que siempre se ha visto a París como objetivo prioritario y casi único para Zaragoza, y Ryanair lo venía prestando pero lo va eliminar a partir de noviembre. Así que rescatarla para esa expansión será siempre una necesidad imperiosa. Respecto al resto de aeropuertos, los que más potencial ofrecen para la capital aragonesa serían ciudades como Lyon o Burdeos, aunque a nadie se le escapan los vínculos históricos y comerciales que hay con Toulouse, o que Pau ha estado alguna vez en el radar de la comunidad. Ahora parece que no interesan tanto.

Otro de los países con los que se quiere reforzar la oferta de vuelos es el Reino Unido. En un contexto como el actual, con el brexit marcando diferencias con respecto a otros países interesantes, el vuelo de Londres es una conexión primordial para Zaragoza. Ryanair, que es la compañía que lo opera, ya ha anunciado recortes en el número de frecuencias para el mes de noviembre, mientras meses antes conversaba con la DGA por incorporar alguna ruta más en la parrilla de Zaragoza. En este sentido, la DGA parece estar especialmente interesada en abrir una nueva conexión con Manchester en territorio inglés.

Más presencia nacional

Y aunque se pelea sobre todo por conexiones internacionales de cara a establecer una base permanente en el aeropuerto de Zaragoza, a la pista de Garrapinillos también le interesa algún enlace extra en territorio nacional. Al margen de la oferta con Baleares y Canarias, siempre interesante para todas las terminales, siguen en el radar dos conexiones importantes a valorar: Cádiz-Jerez y Alicante. Serían en este caso dos enlaces directos con múltilples posibilidades que garantizan el éxito de ocupación. Pero que todavía no llegan para Aragón.

Y en el resto del continente, otros destinos parecen sonar con fuerza aunque no hay nadie que las confirme como interesantes, ni mucho menos prioritarias, de cara a esa expansión a corto plazo. Aunque se siguen por si surge la oportunidad. Una es Estambul, pero es complicado que se establezca como ruta regular. Otra es Varsovia, en un mercado polaco al alza con creciente público de ida y vuelta en territorio aragonés.

La mezquita Koutoubia de Marrakech es la más grande de Marruecos. / ONMT

También se estudia la evolución en países como Marruecos, ya en África, después de los resultados que ha estado dando a Ryanair tener dos conexiones con Zaragoza como son Fez y Marrakech, y otras ciudades con mucho potencial turístico como Casablanca, por ejemplo. Sin embargo, ahora la prioridad es salvar las conexiones actuales en plena campaña de recortes de la aerolínea irlandesa. Todo es posible en los próximos meses para la pista de Garrapinillos.

