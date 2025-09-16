El Gobierno de Aragón lamenta la oportunidad perdida con la base de Ryanair en Zaragoza y culpa a Aena: "muy mala noticia"

El consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López, ha lamentado este lunes la “muy mala noticia” que supone para la comunidad y el valle del Ebro la retirada de varias rutas de Ryanair desde el aeropuerto de Zaragoza. El responsable autonómico señaló directamente a Aena y al Ministerio de Transportes por una política de tasas “lineal” que, a su juicio, penaliza a las terminales regionales y hace perder a Aragón unos 70.000 asientos en destinos como París, Venecia o Santiago de Compostela.

Así lo aseguró en una entrevista ofrecida este martes por la mañana en el programa 'Buenos Días Aragón' de Aragón Radio. “Se pierden rutas clave por culpa fundamentalmente de Aena y, del ministerio, que solo buscan beneficios”, aseguró López. Recordó que la empresa pública que gestiona los aeropuertos españoles obtuvo 4.000 millones de euros de beneficios en 2023, pero “pierde 60 millones en la mitad de los aeropuertos españoles, entre ellos Zaragoza”.

El consejero subrayó la importancia estratégica de la pista zaragozana, “segundo aeropuerto de carga de España, con base aérea y un papel central en el futuro hub logístico”, y reclamó que la gestión aeroportuaria no se limite a las instalaciones rentables. “Hay que apostar también por los aeropuertos que vertebran territorio y generan desarrollo económico”, defendió.

Una base frustrada y negociaciones abiertas

López confirmó que el Gobierno de Aragón, junto al Ayuntamiento de Zaragoza, había avanzado en negociaciones para lograr que Ryanair estableciera una base en la capital aragonesa, con hasta 12 destinos y dos aviones fijos en la ciudad, como avanzó este diario el pasado domingo.

La operación estaba “muy avanzada” y contemplaba un esfuerzo económico autonómico de entre 4 y 5 millones de euros anuales. Entre las rutas previstas figuraban, según dijo, conexiones con Roma, París, Londres y otras ciudades europeas.

Actualmente, el Ejecutivo destina 2,6 millones al aeropuerto de Zaragoza, de los que un millón revierte en tasas a Aena. “A pesar de no tener competencias directas en esta infraestructura, siempre hemos apoyado su actividad y estábamos dispuestos a incrementar las aportaciones para fijar esa base”, indicó López.

El consejero recordó que, a diferencia de Zaragoza o Huesca, el Gobierno autonómico sí gestiona el aeropuerto de Teruel, al que definió como “el aeropuerto industrial número uno de Europa”.

Exige "cordura y sensatez"

En cuanto al futuro inmediato, López abrió la puerta a retomar contactos con Ryanair si Aena modifica su postura. “No estaba cerrado definitivamente y pensamos que todavía estamos a tiempo de iniciar un proceso de renegociación si Aena colabora”, afirmó.

El consejero pidió finalmente “cordura, sensatez, mesura y equilibrio” para que tanto Aena como las aerolíneas puedan apostar por Zaragoza: “El Gobierno de Aragón estará siempre ahí, acompañando, aconsejando, ayudando y aportando cantidades económicas suficientes para generar esas posibilidades”, aseguró.

Por su parte, Wizz Air —que conecta Zaragoza con Rumanía e Italia— convocará la próxima semana una rueda de prensa para explicar cómo intentará cubrir parte del vacío que deja Ryanair.