Este es el importante hallazgo de un equipo aragonés sobre el efecto de una proteína que solo tiene la leche de vaca

Un equipo de la Universidad de Zaragoza, en el que han participado investigadores e investigadoras de varios grupos adscritos al Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2, centro mixto UNIZAR-CITA), ha publicado recientemente un estudio que ha revelado que la lactoferrina podría ayudar a reducir la inflamación intestinal.

La investigación, que ha visto la luz este agosto en la revista 'Journal of Nutritional Biochemistry', demuestra que esta proteína presente en la leche de vaca actúa sobre el sistema de señalización de la serotonina en el intestino, clave para su equilibrio y salud.

Aunque es más conocida como neurotransmisor cerebral, cerca del 90% de la serotonina del cuerpo se produce en el intestino, donde este neurotransmisor regula procesos digestivos y también la respuesta inflamatoria. De hecho, alteraciones en este sistema se asocian a enfermedades como la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn.

"Hemos observado que la lactoferrina no solo ejerce efectos antimicrobianos e inmunomoduladores, sino que también regula componentes fundamentales del sistema serotoninérgico intestinal, incluso en un modelo de colitis", ha explicado la coordinadora del estudio, miembro del IA2 e investigadora del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular y Celular de la Universidad de Zaragoza, Eva Latorre.

En ensayos con células intestinales y en modelos animales, la lactoferrina incrementó la actividad del transportador de serotonina y la expresión de varios receptores implicados en la motilidad, la absorción de nutrientes y la respuesta inmunitaria.

En un modelo de colitis inducida, la administración oral de lactoferrina redujo síntomas como la pérdida de peso, el sangrado o el daño en el colon, además de prevenir las alteraciones del sistema serotoninérgico asociadas al proceso inflamatorio. No obstante, los investigadores subrayan que son necesarios ensayos clínicos en humanos para confirmar estos efectos.

Un potencial infrediente

Este estudio forma parte de una amplia línea de investigación que se ha desarrollado en el grupo de investigación ALIPAT (Efecto del procesado tenológico de los alimentos en las patologías digestivas y alérgicas) dirigido por las investigadoras adscritas también al IA2, Mª Lourdes Sánchez Paniagua y Laura Grasa López.

En el transcurso del trabajo, realizado en el marco del proyecto "Efecto de los tratamientos tecnológicos en la actividad de proteínas y fracciones lácteas en la funcionalidad intestinal: potencial para su aplicación en alimentos funcionales" (AGL2017-82987-R), se han obtenido interesantes resultados sobre la bioactividad de la lactoferrina de la leche bovina en el intestino.

A pesar de que la lactoferrina ya se utiliza en suplementos y en fórmulas infantiles por sus propiedades antimicrobianas e inmunoprotectoras, este nuevo trabajo sugiere que también podría incorporarse en estrategias dietéticas para mejorar la salud intestinal y apoyar el tratamiento de enfermedades inflamatorias del intestino.