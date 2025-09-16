Incertidumbre entre las familias de Aragón por el cobro del servicio de madrugadores

La conciliación, la base. La incertidumbre se ha apoderado de algunas familias aragonesas en este comienzo de nuevo curso tras haber conocido que el Aula de Madrugadores, un servicio con el que se "cuida" a los alumnos antes del inicio de la jornada escolar, podría subir de precio y alcanzar unas cuotas inasumibles para padres y madres. El incremento es consecuencia del recorte del 25% que ha sufrido el Plan Corresponsables, que lo financia el Ministerio de Igualdad y que comprende, además de este servicio de conciliación, otros como el Aula de Tarde. Desde el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón indican que no han podido asumir esa reducción económica porque se les informó en junio, en un momento en el que ya tenían "comprometido el dinero para otros programas".

Por partes. El Plan Corresponsables tiene entre sus fines "favorecer la conciliación y la gestión de los usos del tiempo de las familias". Los dos servicios que ofrece, de mañana y de tarde, son gratuitos para los estudiantes que se ajustan a los siguientes criterios ministeriales: beneficiarios de becas de libros o comedor, familias numerosas o monoparentales, las víctimas de violencia de género u otros tipos de violencia contra la mujer, solicitantes de asilo internacional o refugiados y familias que tengan bajo su responsabilidad a personas mayores dependientes o menores con discapacidad.

Desde Fapar (Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón) sostienen que, hasta ahora, con el 100% de la financiación del Ministerio de Igualdad, el servicio era gratuito para una gran parte del estudiantado, y el resto debía pagar una cuota simbólica de entre 5 y 10 euros mensuales de forma aproximada. Lo que ocurre ahora es que, con este recorte del 25%, que según informan desde Educación supone 2,63 millones de euros menos en la comunidad, ese precio podría ascender hasta cuantías inasumibles para algunas familias. Como aseguran desde el departamento, los alumnos que cumplen los citados criterios ministeriales tienen garantizada la gratuidad de este servicio.

"Hay Aulas de Madrugadores de escuelas rurales que tienen pocos alumnos o que están incompletas. Puede haber ocho o nueve niños que cumplan los requisitos para la gratuidad y uno que no lo hago y que tendría que asumir un copago que podría ser de cerca de 100 euros", ejemplifican desde Fapar. El servicio de Aulas de Tardes se ha eliminado en gran parte de los institutos y colegios, como ya denunció la federación a finales del mes de agosto.

Y ello supone, en palabras de Fapar, un "gran perjuicio" para la conciliación familiar. "Con este programa se garantizaban las mismas condiciones de conciliación en el medio rural que en la ciudad, y eso se alcanzaba con la gratuidad o con las cuotas simbólicas. Ahora los cálculos no salen", señalan.

Ana Moracho, directora general de Política Educativa del Gobierno de Aragón, asegura que desde Educación se trabaja "de manera ardua" en las soluciones a esta situación y lanza un mensaje de tranquilidad. "Hemos pedido a los centros que nos manden el número de alumnos con los que cuentan, los horarios y cuáles son preferentes (tienen garantizada la gratuidad del servicio al ajustarse a los requisitos ministeriales) para calcular la cuota que deberían abonar los alumnos que no cumplen esos criterios", explica.

El objetivo de Educación es, según indica Moracho, "compensar" las cuotas en los centros en los que salgan más altas. Sin embargo, desde Fapar deslizan que a las familias les da miedo apuntar a sus hijos a este servicio por si después se les pide una cuantía que no pueden asumir. Moracho sostiene que en Educación necesitan contar con esa información que los centros trabajan en recabar para hacer esa "compensación", e incide en que ya trabajan en sufragar los copagos más altos.

Conciliación garantizada en los centros de Educación Especial

Moracho informa de que, a pesar del recorte del 25%, y además de los "colectivos preferentes", que son aquellos que se ajustan a los criterios establecidos por el Ministerio de Igualdad, la gratuidad del Aula de Madrugadores también estará garantizada este curso para el alumnado de los centros de Educación Especial. "Hemos querido dar un trato especial y hemos priorizado estas aulas", sostiene.

También contarán con Aula de Tarde, un servicio que a raíz de la reducción del ministerio se ha dejado de ofrecer en una gran mayoría de centros. "Tras valorar la situación con la información que teníamos de años anteriores, el Departamento de Educación ha priorizado las Aulas de Madrugadores porque es la opción más demandada y la que mejor responde a las necesidades de conciliación familiar", aclara Moracho. En los centros de Educación Especial sí contarán con ella.

Más de 4.000 familias

Según señalaron desde el Gobierno de Aragón, en 2024, las Aulas de Madrugadores o de Tarde beneficiaron a casi 4.500 familias (4.483) y dieron servicio a 24.766 escolares en todo Aragón. El programa funcionaba en 350 centros y contaba con un presupuesto de 6,5 millones de euros. "Cada curso aumenta la demanda", afirma Moracho.

Además de estos dos servicios, el presupuesto del Plan Corresponsables va también dirigido a las Casas de Infancia y a los convenios con 29 comarcas. El Departamento de Bienestar Social y Familia financia las primeras, que según indican desde el Ejecutivo autonómico tienen por objetivo proporcionar la atención integral a los niños y niñas de 0 a 3 años en el ámbito rural. El Instituto Aragonés de la Mujer destina 3,3 millones de euros a los convenios comarcales, con los que se pone a disposición de las familias programas y actuaciones que beneficien la conciliación.

"Hemos priorizado determinados servicios para ver de qué manera el recorte podía afectar menos a las familias. Desde el ministerio se nos confirmó tarde y no podíamos solventarlo, y los presupuestos están prorrogados... La reducción nos obligó a replantear la gestión del programa", subraya Moracho, que incide en que esta es una problemática generada por el ministerio. "Pedimos al Ministerio de Igualdad que medidas de este tipo se tomen contando con las comunidades. Hay que coordinar y planificar, y este recorte se hizo además en fechas que no nos han permitido actuar", denuncia Moracho.