Ordesa estalla ante la acumulación de basura en el Parque Nacional: "Cada pequeño gesto cuenta"

La cuenta oficial ha publicado una serie de consejos que todos los visitantes deben seguir para mantener en buen estado este espacio protegido

La basura que se encontró un agente forestal en Ordesa el pasado fin de semana

La basura que se encontró un agente forestal en Ordesa el pasado fin de semana / ORDESA Y MONTEPERDIDO

Luis Alloza

Zaragoza

No es la primera vez que se denuncia la aparición de basura en el Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido ni tampoco será la última. Este precioso paraje del Pirineo aragonés ha recibido a diario durante los últimos meses un aluvión de visitantes que buscan conocer la Cola de Caballo, la pradera de Ordesa o el valle de Bujaruelo. Sin embargo, algunos de los turistas han vuelto a demostrar su comportamiento incívico durante su estancia en la zona dejando un montón de basura esparcida por el suelo.

Esta triste actitud, que se ha repetido en multitud de ocasiones durante todo el verano, ha obligado a reaccionar a la propia cuenta oficial del Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido que ha publicado una foto de un rincón de la zona lleno de envoltorios, pañuelos y restos de basura.

Ordesa

Ordesa / MANUEL FRANCOS GARCIA / TURISMO DE ARAGÓN

"Gracias por no dejar rastro." Como bien sabes, el Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido recibe cada año a miles de visitantes de todo el mundo. Cada sendero, camino o mirador ofrece un sinfín de oportunidades de paisajes y rincones de valor excepcional. Por eso, es muy importante contar con la colaboración de todos, de manera que el impacto de nuestra visita sea el menor posible.

“No puedo entender como hay gente que viene a disfrutar de un sitio paradisíaco y lo deja convertido en un basurero”, escribía un usuario mientras que otro comparaba Ordesa con Portaventura: “Ordesa no es Portaventura, pero últimamente los que llegan se piensan que sí. Sólo hay que ver las gradas de Soaso.”

"Guarda en tu mochila la basura"

El Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido ha adjuntado también una serie de consejos básicos que todo el mundo debería cumplir cada vez que visita un espacio natural protegido:

  • Utiliza los baños públicos antes de iniciar tu ruta.
  • Si durante el recorrido necesitas usar pañuelos, toallitas o papel higiénico, guárdalos en una bolsita de plástico para depositarlos en una papelera al finalizar.
  • Guarda en tu mochila la basura generada a lo largo del día.
  • Camina siempre por los senderos habilitados y evita salirte de ellos.
  • No pises, cortes ni te lleves las plantas.
  • Deja las rocas y fósiles en el lugar donde los encuentres.
  • No alimentes ni molestes a la fauna silvestre.

Por último, el Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido ha recalcado la importancia de seguir a rajatabla esta serie de consejos para poder mantener en buen estado” la zona y “garantizar el disfrute de todos los visitantes”. “Cada pequeño gesto cuenta. Gracias por ayudarnos a conservar este espacio natural que tanto nos cuida", concluye.

