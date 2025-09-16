Otoño traerá a Mobility City de Zaragoza un congreso nacional y otro europeo

Tras la Semana Europea de la Movilidad, Zaragoza se prepara para un otoño cargado de citas profesionales en torno a la innovación y el transporte sostenible. Mobility City será la sede de tres encuentros de referencia que reunirán a investigadores, empresas y líderes del sector.

Los días 2 y 3 de octubre se celebrará la segunda edición del Congreso Español de Investigación en Movilidad, organizado por Mobility City junto con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y las universidades de Zaragoza y San Jorge.

Durante dos jornadas se presentarán 31 ponencias seleccionadas de entre un centenar de propuestas, estructuradas en cuatro grandes bloques: Energía y Materiales, Sociedad y Medio Ambiente, Ciudades e Infraestructura y Nuevos Vehículos.

El congreso contará con unos 200 asistentes, principalmente investigadores y académicos de universidades españolas e internacionales, con representación también de Italia y Francia. La conferencia inaugural irá a cargo de una profesora de la Universidad de Berkeley (California), especialista en planificación urbana y movilidad.

La cita busca favorecer el intercambio entre disciplinas y propiciar colaboraciones entre expertos en ámbitos tan diversos como la energía, la digitalización de la conducción o los nuevos materiales.

Gran escaparate de la automoción

Ya el 10 de octubre tendrá lugar la gala de la quinta edición de los Premios Impulso, considerados un referente en el ámbito de la movilidad sostenible en España.

Estos galardones, organizados por Anfac, Faconauto, Sernauto y Fundación Ibercaja; y que cuentan con el apoyo de Ibercaja Banco, distinguen proyectos innovadores en cuatro categorías: mejor iniciativa de una startup española, mejor proyecto de movilidad sostenible en entornos urbanos, mejor desarrollo para zonas rurales e innovación en movilidad eléctrica y conectada.

La gala reunirá en Zaragoza a destacados representantes de la automoción. En su edición anterior contó incluso con anuncios estratégicos de primer nivel, como la confirmación de la gigafactoría de Stellantis en Figueruelas y los programas del Perte Vec por parte del ministro Jordi Hereu.

A estas dos citas se suma el Congreso Europeo del Vehículo Eléctrico, que se celebrará los días 21 y 22 de octubre con la participación de unas 300 personas, entre profesionales, empresas y responsables institucionales, para debatir sobre el presente y futuro de la movilidad eléctrica en Europa.

Con este calendario, Zaragoza y Mobility City se consolidan como punto de encuentro imprescindible para quienes marcan el rumbo de la investigación, la innovación y la industria de la movilidad en España y el continente.