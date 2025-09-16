PP y PSOE se acusan mutuamente de generar copagos en la educación aragonesa tras el recorte en el Plan Corresponsables

Desatada la polémica. El grupo del PP en las Cortes de Aragón ha acusado al Gobierno Central de generar copagos en la educación de Aragón como consecuencia de haber recortado un 25% los fondos del Plan Corresponsables, que depende del Ministerio de Igualdad y que comprende, entre otros programas de conciliación familiar, el Aula de Madrugadores. El Gobierno de Aragón no ha cubierto por ahora esa reducción económica porque, dicen, se les avisó "tarde" de esta bajada. Ha sido este uno de los motivos por los que la portavoz del PSOE en la Comisión de Educación, María Rodrigo, ha puesto el foco sobre el Ejecutivo de Azcón al lamentar que ha sido este el ha introducido ese coste. Mientras tanto, continúa la inquietud entre las familias, que no saben a cuánto ascenderá el cobro por un programa que les resulta esencial para equilibrar su vida laboral y personal.

Rodrigo ha subrayado que el Gobierno de Azcón "no solo no ayuda a las familias aragonesas, sino que las penaliza". Las estimaciones hechas desde Fapar y algunos centros educativos, sobre todo en los del medio rural, apuntan a incluso 100 euros en los colegios en los que muy pocos alumnos se puedan acoger a los requisitios de gratuidad establecidos por el ministerio y por los que está garantizada la ausencia de coste en este servicio.

Así, Rodrigo ha indicado que la actitud del presidente del Ejecutivo autonómico es "irresponsable". En la misma línea, ha apuntado a una falta de sensibilidad con la educación pública por parte de Azcón al recordar que este servicio garantiza la conciliación familiar y que, este curso, padres y madres van a tener que pagar "porque el Gobierno de Aragón no solo se ha negado a aportar la parte correspondiente a la comunidad autónoma, sino que han recortado el servicio a pesar de tener el dinero del Gobierno Central".

Cabe recordar que, además del Aula de Madrugadores, el Plan Corresponsables comprende otros servicios como el Aula de Tarde, que según denunció Fapar se ha suprimido en 185 clases este curso. Educación explicó que, ante el recorte del 25% del Ministerio de Igualdad, priorizaron el servicio que se ofrece antes del inicio de la jornada escolar sobre el que se ofrece después. Rodrigo se ha preguntado así qué ha hecho Azcón con el dinero que iba dedicado a estas aulas y a qué lo va a destinar.

Tras su comparecencia, el PP ha lamentado el "cinismo" y "desvergüenza" de los socialistas de la comunidad al tratar de imputar esta situación al Ejecutivo regional. Como ya habían hecho desde la consejería de Educación, han vuelto a poner el foco en el Gobierno de Sánchez.

Educación manda una misiva al ministerio

La parlamentaria popular Elena Allué ha sostendio que la ministra portavoz y secretaria general del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, demuestra así "que no solo vale para crear confrontación en la sociedad, sino también para tratar de escurrir el bulto". Por su parte, la consejera de Educación, Cultura y Deporte, Tomasa Hernández, ha enviado una carta a la ministra de su área, Pilar Alegría, para que interceda ante el Ministerio de Igualdad para dar marcha atrás en este recorte del 25% en el Plan Corresponsables o que su departamento aporte esos recursos.

Desde el Ejecutivo autonómico indican que el Gobierno Central lleva a cabo esta disminución de los fondos "a pesar de disponer del presupuesto completo para el plan, imponiendo a las comunidades una cofinanciación obligatoria cuando ya tiene sus recursos comprometidos para otras iniciativas para favorecer la conciliación". Desde Educación denunciaron de que no se les avisó de esta bajada en la financiación hasta el pasado junio, cuando ya tenían "comprometido el dinero para otros programas".

Así, Hernández ha querido dejar claro que el Gobierno de Azcón "no introduce ningún copago en la educación aragonesa" y ha responsabilizado al Ministerio de Igualdad de que las familias tengan que asumir parte de ese pago porque "impone una cofinanciación obligatoria". "La única explicación que dio la ministra en la sectorial fue que el dinero se quedaba en el ministerio", ha señalado.

En la misma línea, Allué ha señalado que el origen de esta situación es la decisión "unilateral" del Gobierno Central de recortar los fondos del Plan Corresponsables, y ha añadido que los socialistas "intentan aprovechar" la misma para "echar la culpa a otros de un problema que han creado ellos". "Hay que tener una gran caradura", ha subrayado para después reprochar a la diputada socialista de no haberse atrevido a referirse a este plan en su comparecencia.

Allué ha insistido en que el Gobierno de Aragón va a "dar repsuesta" a esta situación para facilitar la gratuidad del servicio a las familias vulnerables (monoparentales, con falta de recursos o con miembros con algún tipo de discapacidad), pero también para hacer "lo posible" para que para el resto este cargo sea meramente "residual".