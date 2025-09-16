Los profesionales sanitarios vuelven a salir a la calle por el Estatuto Marco: "Faltan muchos puntos por reivindicar"

Las banderas de los sindicatos SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde han vuelto a ondear este martes a las puertas del hospital Clínico de Zaragoza, donde decenas de profesionales sanitarios se han concentrado para volver a reivindicar que el nuevo Estatuto Marco contemple los cambios que mejoren sus condiciones de trabajo. "Al Ministerio de Sanidad le ha entrado ahora prisas por cerrar una negociación que está inacabada", ha afirmado Jessica Fessenden, presidenta de CSIF Sanidad Aragón, que ha asegurado que "faltan muchos puntos por reivindicar". Las organizaciones sindicales contemplan nuevas movilizaciones, paros parciales e incluso una huelga a nivel nacional si el Gobierno Central no se abre a negociar.

Las reivindicaciones pasan por que la nueva ley del Estatuto Marco contemple el reconocimiento retributivo que corresponde al nuevo modelo de clasificación profesional y con el que se reconozca la responsabilidad y el nivel formativo que se exige a cada categoría del personal sanitario. "Queremos una clasificación personal justa, con retribuciones acordes al nivel de responsabilidad y de formación que se requiere", han subrayado los sindicatos.

Profesionales sanitarios concentrados a las puertas del hospital Clínico, este martes. / Miguel Ángel Gracia

Sus reclamos incluyen también que se contemple la posibilidad de acceder a la jubilación voluntaria, ya sea anticipada o parcial. "Tenemos mucho personal que lleva toda su vida dando cuidados y aguantando cargas mentales y físicas muy elevadas", ha apuntado Jessica Fessenden. Asimismo, defienden la implantación de la jornada laboral de 35 horas en todas las comunidades autónomas.

Así, al grito de "Con papeles retrasados, el sistema está cansado" o "Si no hay Estatuto justo, que se preparen para el susto", decenas de profesionales sanitarios han denunciado que esta ley del departamento que dirige Mónica García es "incompleta, parcial e interesada" y no da repuesta a todas las necesidades del conjunto del personal de la sanidad pública. El 1 de octubre hay convocada una concentración nacional a las puertas del Ministerio de Sanidad.

Fessenden ha explicado que llevan más de dos años de negociaciones con el Ministerio de Sanidad en el que se ha avanzado en algunos puntos, pero quedan pendientes estos que son, para ellos, innegociables. Además de en Zaragoza, miles de profesionales sanitarios se han concentrado en otros centros de salud de distintas comunidades autónomas.