Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los profesionales sanitarios vuelven a salir a la calle por el Estatuto Marco: "Faltan muchos puntos por reivindicar"

Los sindicatos contemplan nuevas movilizaciones, paros parciales e incluso una huelga a nivel nacional si el Ministerio de Sanidad no se abre a negociar

Profesionales sanitarios se concentran en el hospital Clínico de Zaragoza por el Estatuto Marco, este martes.

Profesionales sanitarios se concentran en el hospital Clínico de Zaragoza por el Estatuto Marco, este martes. / Miguel Ángel Gracia

Cristina García

Zaragoza

Las banderas de los sindicatos SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde han vuelto a ondear este martes a las puertas del hospital Clínico de Zaragoza, donde decenas de profesionales sanitarios se han concentrado para volver a reivindicar que el nuevo Estatuto Marco contemple los cambios que mejoren sus condiciones de trabajo. "Al Ministerio de Sanidad le ha entrado ahora prisas por cerrar una negociación que está inacabada", ha afirmado Jessica Fessenden, presidenta de CSIF Sanidad Aragón, que ha asegurado que "faltan muchos puntos por reivindicar". Las organizaciones sindicales contemplan nuevas movilizaciones, paros parciales e incluso una huelga a nivel nacional si el Gobierno Central no se abre a negociar.

Las reivindicaciones pasan por que la nueva ley del Estatuto Marco contemple el reconocimiento retributivo que corresponde al nuevo modelo de clasificación profesional y con el que se reconozca la responsabilidad y el nivel formativo que se exige a cada categoría del personal sanitario. "Queremos una clasificación personal justa, con retribuciones acordes al nivel de responsabilidad y de formación que se requiere", han subrayado los sindicatos.

Profesionales sanitarios concentrados a las puertas del hospital Clínico, este martes.

Profesionales sanitarios concentrados a las puertas del hospital Clínico, este martes. / Miguel Ángel Gracia

Sus reclamos incluyen también que se contemple la posibilidad de acceder a la jubilación voluntaria, ya sea anticipada o parcial. "Tenemos mucho personal que lleva toda su vida dando cuidados y aguantando cargas mentales y físicas muy elevadas", ha apuntado Jessica Fessenden. Asimismo, defienden la implantación de la jornada laboral de 35 horas en todas las comunidades autónomas.

Así, al grito de "Con papeles retrasados, el sistema está cansado" o "Si no hay Estatuto justo, que se preparen para el susto", decenas de profesionales sanitarios han denunciado que esta ley del departamento que dirige Mónica García es "incompleta, parcial e interesada" y no da repuesta a todas las necesidades del conjunto del personal de la sanidad pública. El 1 de octubre hay convocada una concentración nacional a las puertas del Ministerio de Sanidad.

Noticias relacionadas y más

Fessenden ha explicado que llevan más de dos años de negociaciones con el Ministerio de Sanidad en el que se ha avanzado en algunos puntos, pero quedan pendientes estos que son, para ellos, innegociables. Además de en Zaragoza, miles de profesionales sanitarios se han concentrado en otros centros de salud de distintas comunidades autónomas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La historia del 'pueblo' que permanece escondido en un barrio de Zaragoza
  2. Las extraescolares enfrentan a las familias con un colegio de Zaragoza: 'La gente está huyendo del centro
  3. ¿Cuánto cobran la alcaldesa y los concejales de Zaragoza tras la última subida de sueldos?
  4. Más megavatios que vecinos: seis pueblos de Aragón suman más potencia eólica que 12 comunidades autónomas
  5. El mejor colegio de Aragón según la revista Forbes está en Zaragoza: por sus clases pasó Jorge Azcón
  6. El Gobierno de Aragón reactiva la 'operación Arcosur': cientos de viviendas públicas a la espera
  7. Comienza el derribo de la antigua fábrica de chocolate Zorraquino tras su desokupación
  8. Zaragoza sube los recibos del agua y las basuras: así queda la factura

CaixaBank impulsa la financiación empresarial en Aragón con un crecimiento del 17% en el primer semestre

CaixaBank impulsa la financiación empresarial en Aragón con un crecimiento del 17% en el primer semestre

De Leire Martínez a King África: estos son todos los conciertos gratis de las Fiestas del Pilar 2025

De Leire Martínez a King África: estos son todos los conciertos gratis de las Fiestas del Pilar 2025

De carros a buses y tranvías, 140 años impulsando la movilidad urbana

De carros a buses y tranvías, 140 años impulsando la movilidad urbana

'La tapa entra en Palacio': la original iniciativa que fusionará gastronomía y cultura en La Aljafería

'La tapa entra en Palacio': la original iniciativa que fusionará gastronomía y cultura en La Aljafería

Así es el un nuevo 'hostel' que ha abierto sus puertas en pleno centro de Zaragoza: “Todo nuevo, limpio y acogedor”

Así es el un nuevo 'hostel' que ha abierto sus puertas en pleno centro de Zaragoza: “Todo nuevo, limpio y acogedor”

Aragón advierte que un exceso de burocracia hará menos competitivos los centros de datos

Aragón advierte que un exceso de burocracia hará menos competitivos los centros de datos

Los profesionales sanitarios vuelven a salir a la calle por el Estatuto Marco: "Faltan muchos puntos por reivindicar"

Los profesionales sanitarios vuelven a salir a la calle por el Estatuto Marco: "Faltan muchos puntos por reivindicar"

Jorge Rey sorprende con su predicción del tiempo para las Fiestas del Pilar: "Calor inusual y tormentas"

Jorge Rey sorprende con su predicción del tiempo para las Fiestas del Pilar: "Calor inusual y tormentas"
Tracking Pixel Contents