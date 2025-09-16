Los retos del vehículo eléctrico centran el debate en Mobility City

Mobility City se convertirá mañana miércoles, 17 de septiembre, en escenario principal de las actividades de la Semana Europea de la Movilidad en Zaragoza. El emblemático edificio de Zaha Adid acogerá una intensa jornada intensa dedicada a la innovación, el emprendimiento y el futuro del vehículo eléctrico, que servirá también de escenario para el lanzamiento de una aceleradora de proyectos emprendedores.

Bajo el título Los retos del vehículo eléctrico, la jornada abordará con una mesa de expertos cuestiones clave como la evolución del mercado, las oportunidades que traen consigo las nuevas gigafactorías o la infraestructura de recarga en España.

El panel estará compuesto por figuras de referencia en el sector: Arturo Pérez de Lucía, director general de Aedive, la patronal nacional del vehículo eléctrico; Carmen Furió Rubio, CEO y fundadora de Evus Energy, empresa especializada en soluciones de recarga; y Alfonso Bello, portavoz de Faconauto, la patronal de los concesionarios de automoción. La sesión pondrá sobre la mesa no solo la situación actual del coche eléctrico, sino también los retos pendientes para que Zaragoza y Aragón se consoliden como polos de movilidad sostenible.

Aceleración de startups: impulso al emprendimiento

También mañana, a partir de las 11.30 horas, se presentará en Mobility City el programa Startup Boost de Incibe Emprende by Sherpa Tribe. Según explica el coordinador de Mobility City, Jaime Armengol, se trata de una iniciativa de aceleración de empresas en colaboración con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), el Ayuntamiento de Zaragoza y Fundación Ibercaja.

El objetivo es seleccionar diez startups de todo el país que trabajen en los ámbitos de movilidad, energía, sostenibilidad y ciberseguridad. Durante cuatro meses las iniciativas seleccionadas recibirán formación y asesoramiento para consolidar su modelo de negocio, con un itinerario que incluye 90 horas de formación presencial en Mobility City y Etopia, 45 horas de mentorías personalizadas y hasta 60 horas de asesoramiento legal, financiero e internacional. El programa de aceleración culminará con un Investor Day en el que los emprendedores presentarán sus proyectos ante inversores.

La presentación del 17 de septiembre incluirá una mesa redonda titulada Innovación y emprendimiento en sectores estratégicos: movilidad, ciberseguridad y sostenibilidad, con la participación de representantes de Ecodes, el fundador de la startup Xelab, la CTO de Coloriuris y la responsable de pymes de la Cámara de Comercio de Zaragoza.

Posteriormente se dará a conocer la selección definitiva de empresas que integrarán el programa, consolidando a Zaragoza como punto de referencia para el emprendimiento tecnológico y sostenible.