Estos son los grados de la Universidad de Zaragoza que todavía tienen vacantes

El curso escolar ya está en marcha en Aragón y los alumnos de la Universidad de Zaragoza se enfrentan ahora a la que es ya casi su segunda semana de clase después de que el jueves 4 de septiembre regresaran a las aulas. Con todo, todavía hay estudiantes pendientes de incorporarse a sus correspondientes campus, y lo harán de forma progresiva hasta mitad de octubre. Este lunes, día 15 de septiembre, tuvo lugar el último llamamiento, y las plazas vacantes que se hayan saldado del mismo se cubrirán de forma progresiva con los llamamientos personales hasta el 15 de octubre, cuando acabará el plazo de matrícula.

Con datos actualizados del pasado viernes, 12 de septiembre, hay hasta 14 grados con vacantes. Estos tienen, por tanto, matrícula directa, ya que solo se exige haber aprobado la PAU para poder acceder a ellos. Son los siguientes.

En el caso del campus de Huesca, la única titulación que con plazas libres es Ciencias Ambientales, que se imparte en la Escuela Politécnica Superior oscense y que ya en el primer llamamiento se quedó con vacantes. El resto de grados que se ofertan en la provincia, que se enseñan en la Escuela de Enfermería, en la Facultad de Ciencias Humanas y Educación, en la Facultad de Empresa y Gestión Pública y en la Facultad de Ciencias de la Salud y el Deporte están completos.

En la provincia de Zaragoza se acumulan la mayoría de titulaciones con vacantes: 11. En el campus de la capital aragonesa, la gran parte pertenecen a la facultad de Filosofía y Letras, que desde hace dos cursos escolares cuenta con nuevas instalaciones. Son Estudios Clásicos, Historia, Historia del Arte y Lenguas Modernas. Ya a principios de septiembre tenían vacantes estos grados. A ellos se suman otros como Geología, que se imparte en la facultad de Ciencias y que tiene plazas sin cubrir desde finales de julio; Economía, cuyas clases se dan en la Facultad de Economía y Empresa; Trabajo Social, que pertenece a la facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo y Turismo, que se imparte en la escuela de Turismo.

A estas ocho titulaciones se suman tres grados de la Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia de Doña Godina: Arquitectura Técnica, Ingeniería Civil e Ingeniería de datos en Procesos Industriales. Las titulaciones con grados vacantes en este campus han variado desde que comenzaran los llamamientos, y también podrían hacerlo a lo largo del próximo mes.

En el campus de Teruel son dos las titulaciones que, a fecha del pasado viernes, no tenían cubiertas todas sus plazas ofertadas. Ambas pertenecen a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, y son Administración y Dirección de Empresas y Bellas Artes. Ninguno de los grados que se imparten en las escuelas Politécnica o de Enfermería turolenses tienen vacantes.

El número de grados con vacantes podrá variar a lo largo del próximo mes, ya que queda pendiente de actualizarse la información tras el quinto y último llamamiento público de este lunes y de incorporarse a las aulas los estudiantes a los que se les convoque de forma personal para cubrir las vacantes hasta el 15 de octubre, cuando terminará el periodo de matriculación.

Desde la Universidad de Zaragoza informan que, tras este último llamamiento, los integrantes de las correspondientes listas de espera cubrirán, por “riguroso orden de las mismas”, las vacantes. Se les comunicará de forma personal a través del correo electrónico y del número de teléfono que indicara el aspirante en su solicitud. A partir de ese mail, el solicitante dispondrá de 24 horas para aceptar o rechazar la plaza. Si en ese plazo no la acepta, decaerá su derecho y será eliminado de la lista.