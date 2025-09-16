La Universidad San Jorge inaugura de forma oficial el nuevo curso en el que formará a 100 médicos

El nuevo curso académico 2025-2026 de la Universidad San Jorge se ha inaugurado de forma oficial este martes, 16 de septiembre, después de que el pasado jueves 11 comenzaran las clases. Y ha sido un inicio de estreno porque este año lectivo se ha implementado en el campus el grado de Medicina con un total de 100 plazas, todas ellas cubiertas.

"Este año empiezan los estudios cien nuevos alumnos y alumnas que podrán, dentro de unos cuantos años, unirse al sistema sanitario de nuestra comunidad autónoma", ha indicado el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en el acto de inauguración. Estos harán prácticas en el hospital Quirónsalud de Zaragoza, acreditado como universitario la pasada semana.

Azcón ha subrayado que la incorporación de estos estudiantes implica que cada curso se forme en Medicina a 365 estudiantes entre las dos universidades, la pública y la privada. "Es una magnífica noticia, porque en Aragón desde hace muchos años veníamos necesitando más médicos, pero es ahora cuando las distintas universidades han conseguido ampliar el número de plazas en medicina desde las 245 a las 365", ha indicado.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, junto al arzobispo de Zaragoza, Carlos Escribano, en la inauguración de la USJ. / Jaime Galindo

En concreto, en 2023 iniciaron el grado de Medicina 245 alumnos en la Universidad de Zaragoza (200 en Zaragoza y 45 en Huesca). Desde entonces, el campus público aragonés ha ampliado su oferta en 20 plazas, a las que este curso se suman las otras 100 de la Universidad San Jorge.

Se suma así 365 plazas en un momento clave para la comunidad, que sufre un déficit de profesionales sanitarios. En esta línea, Azcón ha destacado que "el 85% de los estudiantes son de la comunidad autónoma", y ello hace que sea "mucho más fácil" que estos estudiantes se queden en el sistema sanitario público aragonés cuando terminen sus estudios y ejerzan por tanto la profesión en el territorio.

En camino está también la impltanación del grado de Medicina en el campus de Teruel de la Universidad de Zaragoza. Azcón ha destacado que "el objetivo es que puedan ponerse en funcionamiento en el curso 2026-2027". "Un paso fundamental ha sido que el Obispo Polanco ya sea hospital universitario. Sin que haya un hospital universitario de referencia en el que se puedan hacer las prácticas, no es posible poner en marcha la titulación", ha detallado.