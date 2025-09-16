Zaragoza se adelanta y «viaja al futuro» de la movilidad

Como viene siendo tradición, Zaragoza se suma de nuevo a la celebración de la Semana Europea de la Movilidad. Una iniciativa, impulsada por la Comisión Europea, que como objetivo de sensibilizar, tanto a los responsables políticos como a la ciudadanía, sobre las consecuencias negativas que supone para la salud pública y el medio ambiente el uso excesivo del coche en la ciudad.

Asimismo, busca promover el uso de modos de transporte más sostenibles, en particular, el transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie. Movilidad para todas las personas es el tema elegido para este año y con él se comparte la idea de que toda la ciudadanía pueda contar con un transporte disponible, accesible, asequible, seguro y sostenible, con independencia de los ingresos, la ubicación, el género o las capacidades.

Para la consejera de Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudes, esta es «una muestra más de la voluntad del consistorio» para acercar la movilidad a la ciudadanía y «fomentar esa movilidad sostenible con la que crear una ciudad mucho más agradable».

A lo largo de la Semana de la Movilidad habrá actividades de seguridad vial para público infantil y familiar. / Laura Trives

Programa de la Semana de la Movilidad en Zaragoza

En la capital aragonesa las actividades arrancan hoy 16 de septiembre, e incluirán distintas mesas redondas, una jornada infantil y familiar, un hackathon sobre movilidad y una exposición de vehículos eléctricos. Los más pequeños serán los protagonistas de la jornada del sábado 20, en la que desde las 10.00 horas, en Mobility City y la plaza Lucas Miret, contarán con zonas didácticas sobre seguridad vial infantil y familiar, en la que participará la Policía Local, y otra sobre drones para seguridad, lucha contra incendios y experiencias de rescate.

El miércoles 24 de septiembre, la plaza del Pilar albergará toda una exhibición de vehículos híbridos y eléctricos ecológicos, de la mano de la Asociación Provincial de Autotaxi y la Cooperativa de Taxis. Quienes todavía no hayan tenido la oportunidad de probarlos, podrán hacerlo entre las 10.00 y las 15.30 horas.

Mesas redondas

Las mesas redondas y conferencias abordarán prácticamente todas las alternativas de movilidad, fundamentalmente urbana, y su proyección de futuro. Así, hoy mismo el Salón de Recepciones de la Casa Consistorial acogerá la mesa Zaragoza se mueve: retos y visión 2030, que servirá también como apertura institucional de la Semana Europea de la Movilidad.

Mañana, día 17, en Mobility City se hablará de los Retos del Vehículo Eléctrico y Conectado y se abordarán temas como la proliferación de los puntos de recarga, aspectos de mercado, el Perte del Vehículo Eléctrico, las gigafactorías o los nichos de empleo. También mañana, pero en la Cámara de Comercio, está prevista una mesa sobre Tendencias en el transporte público local, en la que participarán técnicos de Ayuntamientos como Zaragoza, Valencia y otras ciudades españolas.

La Semana Europea de la Movilidad se traslada el jueves día 18 al palacio de Montemuzo con la mesa Logística urbana y DUM. Distribución Última Milla en Zaragoza. El objetivo es analizar cómo se está adaptando Zaragoza a las exigencias de la distribución urbana, el tráfico y la sostenibilidad.

Las actividades de la Semana de la Movilidad buscan promover formas de desplazamiento urbano más sostenibles como ir el bici. / Josema Molina

El martes 23 de septiembre, en el mismo lugar, la mesa Movilidad al trabajo: innovación y eficiencia empresarial, promoverá soluciones innovadoras, sostenibles y colaborativas para mejorar la eficiencia en este tipo de trayectos. La movilidad al trabajo es una de las muchas posibilidades que tiene el préstamo urbano de bicicletas, que será el tema protagonista de la jornada del miércoles 24.

Cerrará este ciclo de charlas la mesa Zaragoza como destino cicloturista: una oportunidad de desarrollo, el 25 de septiembre, que recogerá el guante de la Feria Pedal Spain, celebrada este próximo fin de semana en Zaragoza, para debatir sobre el lugar de Zaragoza como destino para el cicloturismo nacional e internacional.

Estas interesantes jornadas están organizadas por el Ayuntamiento de Zaragoza, con la colaboración de diferentes entidades, como Fundación Ibercaja, Cámara de Comercio de Zaragoza, Universidad San Jorge, el Cluster de Logistica Alia, la Asociación Provincial de Autotaxi de Zaragoza, El Corte Inglés, y diferentes empresas, startups y micropymes ligadas a los sectores de la innovación y la Movilidad sostenible.