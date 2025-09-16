La zaragozana Instalaza cierra un contrato de 65 millones para suministrar lanzacohetes al Ejército español

La empresa zaragozana Instalaza se consolida como uno de los contratistas de referencia del Ejército español en materia de armas. La compañía ha cerrado otro contrato millonario con el Ministerio de Defensa por valor de casi 65 millones de euros para el suministro de lanzacohetes, uno de los productos más destacados de la firma, que se encuentra en pleno proceso de ampliación de su fábrica, ahora ubicada en el Casco Histórico de la capital aragonesa, que será trasladada al antiguo polvorín de Cadrete.

El Consejo de Ministros celebrada el pasado 9 de septiembre dio luz verde a la celebración de un acuerdo marco para la adquisición de sistemas lanzacohetes de 100 milímetros, concretamente el modelo Alcotan-100 (M2), desarrollado y fabricado por la empresa española Instalaza. Este producto está diseñado para ser utilizado contra objetivos blindados, fortificaciones y personal, conocido por su precisión, ligereza y versatilidad.

El contrato, con un valor estimado de 64.872.360 euros, tiene una duración inicial de cuatro años, con la posibilidad de una prórroga de dos años adicionales, y busca garantizar el suministro de estos sistemas esenciales para las unidades del Ejército de Tierra.

Lanzacohetes portátil de alta precisión

El Alcotan-100 (M2), que incluye dirección de tiro avanzada y una amplia gama de municiones, es un pilar fundamental en los planes de instrucción y adiestramiento de las Fuerzas Armadas españolas, siendo utilizado de forma regular en ejercicios realizados en territorio nacional.

Se trata de un lanzacohetes portátil de alta precisión, diseñado para proporcionar a las unidades terrestres una capacidad de fuego efectiva contra objetivos blindados, fortificaciones y posiciones enemigas. Su diseño ligero y su facilidad de uso lo convierten en una herramienta clave para los soldados, especialmente en las unidades que se preparan para despliegues en zonas de operaciones.

La necesidad de reponer estos sistemas surge del desgaste y consumo de equipos y municiones durante las actividades de entrenamiento, lo que obliga al Ministerio de Defensa a garantizar un suministro continuo para mantener las capacidades operativas del Ejército en niveles óptimos. Este acuerdo marco no solo asegura la disponibilidad de estos sistemas, sino que también refuerza la preparación de las Fuerzas Armadas para responder a los desafíos de seguridad actuales y futuros.

Instalaza, una de las empresas líderes en el sector de la defensa en España, se consolida con este contrato millonario en el mercado nacional e internacional. Hace medio año, se adjudicó otro pedido por valor de 30,61 millones del Ministerio de Defensa para proveer granadas de mano. Todo ello supone un refuerzo a los planes de inversión que impulsa la compañia, que ha apostado por modernizar sus instalaciones y procesos productivos en Zaragoza.

La empresa anunció hace casi un año un ambicioso proyecto de expansión, con el objetivo de aumentar su capacidad de fabricación con una nueva fábrica que se instalará junto al polvorín de Cadrete, una inversión que alcanzará los 52 millones de euros y permitirá crear entre 100 y 120 puestos de trabajo directos en una primera fase.