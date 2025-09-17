Aragón insiste en que Sánchez no tiene "ninguna voluntad de negociar" el reparto de menores

La consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, ha dicho que no espera "nada" de la próxima Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia ya que "no hay ninguna voluntad de negociar por parte del Gobierno de España" en torno al reparto de los menores migrantes entre las Comunidades Autónomas, que ha tildado de "imposición" y "cesión al chantaje de los independentistas".

"Si tanto el País Vasco como Navarra no quieren menores, el Gobierno no entra ni siquiera a dialogar con las Comunidades Autónomas", ha criticado Susín, en declaraciones a los medios de comunicación en Alfambra (Teruel), donde ha acudido a inaugurar una Casa de Infancia.

La consejera ha lamentado que se haya perdido la voluntariedad que imperaba en el reparto de menores hasta 2024, cuando eran las comunidades las que se ofrecían a acogerlos "conscientes de esa necesidad de solidaridad con las que están sobrecargadas".

Sin embargo, "desde el momento en el que los independentistas rechazaron la acogida de menores", el Gobierno de España ha optado por un real decreto para hacer obligatorio el reparto que considera "inconstitucional", motivo por el que Aragón lo ha recurrido.

Sobre la conferencia sectorial, convocada a través de correo electrónico, ha indicado que "esa es la voluntad de diálogo, de negociación y de alcanzar consensos de Pedro Sánchez y del Gobierno de España". "No dejan ni siquiera ir a opinar, a debatir o a pedir información", ha añadido.

La participación en dicha conferencia estará disponible el próximo 24 de septiembre de 09.00 a 14.00 horas a través de correo electrónico. "Tenemos que analizar la documentación y plantearnos lo que hacemos", ha señalado Susín, tras comentar que la convocatoria llegó "ayer a última hora".