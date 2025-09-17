Aragón pone freno a los efectos de la osteoporosis con una plataforma para prevenir fracturas

El Servicio Aragonés de Salud (Salud) trabaja con la Plataforma para la Prevención de Fracturas por Osteoporosis (PPFO) para reducir el impacto físico, social y económico de la osteoporosis, una enfermedad que debilita los huesos y los hace más propensos a romperse. El objetivo es incorporar a los pacientes mayores de 50 años con una fractura osteoporótica previa a programas de prevención secundaria que eviten nuevas lesiones.

Una enfermedad con gran prevalencia

La osteoporosis es ya la cuarta enfermedad crónica más prevalente en España y su impacto crece con el envejecimiento de la población. En Aragón, se registran más de 6.400 fracturas anuales, con una incidencia en mayores de 50 años de 13,29 casos por 1.000 habitantes/año. Solo en fracturas de cadera en mayores de 65 años, la cifra alcanza los 687 casos por cada 100.000 habitantes.

En España se producen alrededor de 330.000 fracturas por fragilidad al año. Se estima que 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 5 hombres mayores de 50 años sufrirá alguna a lo largo de su vida.

Las fracturas por osteoporosis tienen un alto impacto físico y emocional. La pérdida de autonomía, el dolor crónico y la dificultad para mantener la vida cotidiana son consecuencias frecuentes. Además, aumentan la mortalidad, especialmente en el caso de las fracturas de cadera.

“La implantación de estas unidades es una herramienta clave para potenciar la calidad asistencial y optimizar el gasto público”, explica la directora de Atención Hospitalaria del Salud, Sara Guillén.

Unidades especializadas para la prevención

El traumatólogo Rafael Izquierdo Aviñó, miembro del comité científico de la PPFO y coordinador de la Unidad de Prevención Secundaria de Fracturas (UPSF) el Hospital Provincial Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza, subraya la importancia de estas unidades FLS como “herramienta clave para la prevención secundaria en pacientes mayores de 50 años que han sufrido una fractura de baja energía”.

Estas lesiones se producen tras caídas desde la propia altura y suponen un riesgo alto de repetición si no se aborda con seguimiento y tratamiento.

El modelo de Unidades de Prevención Secundaria de Fracturas, conocidas como FLS por sus siglas en inglés, se basa en un enfoque multidisciplinar que coordina Atención Primaria y Hospitalaria. Aragón ya cuenta con cuatro unidades reconocidas por la International Osteoporosis Foundation (IOF) en Zaragoza, Calatayud y Teruel.

Carga económica de la enfermedad

El coste medio en España durante el primer año tras una fractura de cadera asciende a unos 9.600 euros por caso. En Aragón, el gasto total supera los 19,2 millones de euros anuales y las previsiones apuntan a que el coste global en España se incrementará hasta alcanzar los 5.500 millones de euros en 2030.

Por ello, como subraya Izquierdo, “evitar una nueva fractura no solo reduce el sufrimiento del paciente y la carga para sus cuidadores, sino que también supone un ahorro considerable para el sistema de salud”.

La estrategia se apoya en el trabajo conjunto del Salud con la biofarmacéutica internacional UCB y la biotecnológica Amgen, además de 15 entidades sanitarias de todo el país.

El pasado mes de julio, como recuerdan dichas fuentes, ya se celebró en Zaragoza una jornada para avanzar en este modelo y en octubre está prevista una nueva reunión con representantes sanitarios de la comunidad para presentar indicadores de calidad y reforzar la implantación de estas unidades en todo el territorio.