El embajador de China visitará Zaragoza para asistir a la gran fiesta del automóvil aragonés

Todo gesto cuenta. El sector del automóvil aragonés celebra su gran fiesta el próximo 26 de septiembre inmerso en una profunda transformación industrial hacia el vehículo eléctrico. Juegan en este paradigma un papel primordial los fabricantes chinos, que se han lanzado a fabricar en Europa para conquistar los mercados del Viejo Continente. La planta de Stellantis Figueruelas espera la asignación oficial de la producción de dos modelos de Leapmotor mientras que en el municipio zaragozano está a punto de comenzar la construcción de la gigafactoría junto a CATL. Con ese contexto, el embajador chino en España, Yao Jing, asistirá el viernes de la próxima semana a la séptima edición de la Noche de la Automoción que organiza el Clúster de Automoción y Movilidad de Aragón.

El máximo representante de la República Popular China en España estará acompañado por una delegación de empresas del país, dado el interés que Aragón despierta en el mundo empresarial del gigante asiático. La campanada de esta pujante relación entre Pekín y la comunidad aragonesa llegó a principios de este año, cuando Stellantis y la fabricante de baterías CATL sellaron el acuerdo para levantar una gigafactoría en Figueruelas, una de las más potentes de Europa, con una inversión de 4.100 millones de euros.

El próximo objetivo es atar la producción de Leapmotor en las líneas de montaje de la planta zaragozana, posiblemente con dos modelos, lo que ha motivado que potenciales proveedores estén estudiando con fruición el lanzamiento de proyectos para suministrar piezas a los vehículos chinos. Es el caso, como ha publicado este diario, de Fagor Ederland junto a su socio chino Duoli Automotive, que reabrirán las instalaciones que la filial de la cooperativa vasca Mondragón posee en Borja, o del taller de baterías que se planifica en los antiguos almacenes de Dia en Mallén.

El embajador Ying visitó Zaragoza el pasado 25 de febrero, junto a una delegación de empresarios chinos entre los que había responsables de Leapmotor, para asistir al foro de la movilidad sostenible en el Mobility City (el pabellón puente de Zaha Hadid). Apenas un mes antes, el 31 de enero, había acudido a la capital aragonesa con motivo de la celebración del Año Nuevo Chino, y refrendó como ya hizo en otras ocasiones el interés de las empresas chinas por Aragón, sobre todo tras el acuerdo alcanzado para la gigafactoría, que requirió del aval del Gobierno chino a la iniciativa. En una ocasión previa, el responsable de la república asiática afirmó que la automovilística MG estudiaba instalar una fábrica de coches en el entorno de Zaragoza.