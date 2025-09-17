Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los estudiantes de Zaragoza contra el genocidio de Gaza: llaman a parar las clases si hay ataques contra la Global Summud Flotilla

Encabezados por la 'Red x Palestina', han hecho un llamamiento para parar las clases cada vez que se produzca un ataque

Una embarcación de la Global Sumud Flotilla, el pasado viernes, en el puerto tunecino de Bizerte. / HASAN MRAD / EUROPA PRESS

ZARAGOZA

Las organizaciones estudiantiles de la Universidad de Zaragoza (Unizar), encabezadas por la 'Red x Palestina', han hecho un llamamiento para parar las clases cada vez que se produzca un ataque contra la Global Summud Flotilla, que ha zarpado desde diversos puertos del Mediterráneo para romper el bloqueo y enviar ayuda homanitaria a Gaza.

Los colectivos de estudiantes han recalcado que "el Estado de Israel está cometiendo un genocidio en Palestino con la complicidad de las potencias imperialistas, incluido el Gobierno del Estado español", recordando que "ya son más de 60.000 palestinos y palestinas asesinadas, de las cuales más de 18.000 son niños y niñas".

Frente a ello, han continuado, la Global Summud Flotilla es "la mayor misión civil contra el genocidio hasta el momento que pretende romper el bloqueo de ayuda humanitaria en Gaza, se encuentra amenazada por el Estado sionista".

Han recordado que el movimiento estudiantil ya se movilizó hace un año acampando en "cientos de universidades por todo el mundo", ha escuchado a estibadores de Génova o Barcelona, así como a "miles de trabajadores en todo el planeta, que llaman a bloquearlo todo si la flotilla es interceptada".

"Tenemos que replicar estas acciones aquí y en todo el mundo. La flotilla tiene la capacidad efectiva de romper el bloqueo al que Israel somete Gaza", han añadido desde la 'RedxPalestina', que han considerado que la clase trabajadora y los estudiantes tienen ese "deber" de "doblar el brazo" a los "gobiernos imperialistas cómplices con el genocidio", entre los que han situado al español.

Por último, los representantes de los estudiantes de Unizar han llamado a salir a las calles y poner "todos los ojos en la flotilla". "Si es atacada, paramos las clases y nos concentramos de urgencia en el estanque del campus. No nos quedaremos con los brazos cruzados mientras se comete un genocidio", han finalizado.

Los estudiantes de Zaragoza contra el genocidio de Gaza: llaman a parar las clases si hay ataques contra la Global Summud Flotilla

Los estudiantes de Zaragoza contra el genocidio de Gaza: llaman a parar las clases si hay ataques contra la Global Summud Flotilla

