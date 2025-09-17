Fagor Ederland se alía con un socio chino para suministrar a Leapmotor desde Borja

Fagor Ederland, la filial auxiliar del automóvil del grupo Mondragón, se ha aliado con la compañía china Duoli Technology para relanzar sus instalaciones en Borja con la vista puesta en la asignación de dos modelos de Leapmotor a la fábrica de automóviles de Figueruelas. Allí, ambas compañías han acordado dar un paso adelante para impulsar una asociación que trae a tierras aragonesas el acuerdo estratégico sellado entre ambas compañías el pasado mes de junio en Kunshán, ciudad china donde Fagor cuenta con una planta productiva.

Los planes de la asociación mercantil pasan por comenzar la operativa a finales del año que viene como un proveedor de confianza de Leapmotor, la firma asiática participada por la compañía homónima y Stellantis. En la primera fase generaría unos 200 puestos de trabajo directos, casi el triple de los que tenía la factoría de Fagor cuando echó la persiana en el año 2019.

Las dos compañías han suscrito un acuerdo que ha cristalizado en la constitución de Lieder Automotive, una mercantil con domicilio social en el polígono Barbalanca de la cabecera del Campo de Borja dada de alta en el registro mercantil el pasado 6 de agosto. Al frente de la entidad se sitúa el CEO del grupo Fagor Ederland, Jon Zuazo, y tiene por objeto social la fabricación, ensamblaje y montaje de subconjuntos y componentes mecánicos para vehículos de motor, así como la realización de trabajos auxiliares relacionados con la cadena de producción del sector de automoción. La sociedad no cuenta con el momento con consejeros o miembros de la sociedad china, pero fuentes de toda solvencia indican que el acuerdo está "absolutamente encarrilado" a la espera de confirmación oficial del B10 a la planta de Figueruelas.

Este diario se puso en contacto con Fagor Ederland, que "por respeto" a sus socios, prefiere no ofrecer declaraciones hasta que la operación esté finalizada. Por su parte, Duoli Technology, con base en Shángai, es un proveedor habitual de Leapmotor, así como de otros clientes de confianza como Li Auto, otra firma de enorme éxito en el continente asiático y que empezará a vender en Europa en los próximos meses.

El muy probable desembarco de Leapmotor para producir vehículos con los que conquistar el mercado europeo han desatado un fuerte interés por el corredor de la A-68 entre Zaragoza y Logroño, dada la proximidad de la fábrica de coches de Stellantis en Figueruelas. En el caso de Lieder Automotive, la producción prevista consistiría en los chasis y la estructura de los modelos chinos, muy distintos de los vehículos que se fabrican ahora en Figueruelas, tres utilitarios que corresponden al Opel Corsa, el Peugeot 208 y el Lancia Ypsilon.

Además, directivos de la firma asiática han visitado las instalaciones en las últimas semanas, donde todavía hay maquinaria utilizable que se guarda allí desde el fin de la producción en el año 2019, cuando se dio por finalizada la actividad productiva después de que Fagor perdiera un contrato del Opel Corsa, que supuso el despido de 72 trabajadores. Fuentes conocedoras de los planes de la compañía indican que la sociedad proyecta un sistema de fabricación muy automatizado y robotizado, aprovechando el conocimiento que se dispone en las plantas asiáticas del grupo. Incluso han solicitado información urbanística relativa a la disponibilidad de suelo en el entorno del polígono Barbalanca para ampliar las instalaciones actuales, compuestas por tres naves que suman una superficie útil de 32.000 metros cuadrados.

Tercer trimestre de 2026

Y según ha podido saber este diario, los planes de la nueva sociedad van ligados a la producción en serie del B10, el SUV eléctrico que se ensamblará, a falta de confirmación oficial, en la factoría de Figueruelas a partir del tercer trimestre de 2026. El otro modelo que podría llegar a la fábrica zaragozana sería el B05, y existe la posibilidad de que los coches de Leapmotor también se fabriquen en otras plantas de Stellantis en España, en especial la de Villaverde (Madrid).

El hecho de que Fagor todavía tiene bajo su brazo la propiedad de estas instalaciones agiliza la puesta en marcha de la producción, dadas las prisas que encorren a Leapmotor, que casi con toda probabilidad confiará en la asociación entre la compañía vasca y Duoli Automotive para producir piezas para el chasis, en concreto, relativas al techo, los laterales y las puertas.

Mientras tanto, la cadena auxiliar del automóvil que nutriría de piezas a Leapmotor sigue avanzando con pie firme en su desembarco en el corredor de la ribera alta del Ebro. Como ha publicado este diario en la edición de este martes, la firma asiática estudia instalar un taller de baterías en los antiguos almacenes logísticos del Grupo Dia en Mallén, también en la comarca Campo de Borja.

Tanto las dos operaciones como el resto de iniciativas empresariales que están captando la atención de toda la industria de la automoción están pendientes de la asignación definitiva de los pedidos de Leapmotor. A su vez, la joint venture de la firma asiática junto a Stellantis espera el maná de los fondos procedentes de la cuarta convocatoria del Perte VEC (Vehículo Eléctrico y Conectado),