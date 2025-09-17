Faltan profesores en el colegio José María Mir de Zaragoza: "Está dificultando la puesta en marcha del curso"

Un nuevo equipo directivo sin tiempo de trabajo, denuncian. El colegio José María Mir de Zaragoza ha registrado en el Servicio Provincial de Educación un escrito en el que reclaman que Educación realice los trámites que sean necesarios para responder a las "carencias de personal que sufre el centro" y que, afirman, "dificulta la atención a la diversidad y a los más pequeños".

Así lo han informado desde la AMPA en un comunicado, en el que han explicado que el colegio estrena equipo directivo este curso con dos docentes de Pedagogía Terapéutica. La asociación asegura que las horas que permiten a la jefatura desarrollar su labor "no han sido cubiertas todavía", por lo que falta cubrir esa parte del personal.

A ello se suma que el aula TEA, en la que imparte clase una de las maestras de PT, está completa desde septiembre, "por lo que debería completarse también la jornada" de esta docente para que el alumnado pueda contar con profesora. Y su denuncia es que esta no está cubierto. En esta misma línea, desde la AMPA critican que "solo se ha dotado (a esta aula) con una maestra de Audición y Lenguaje (AL), cifra que señalan que debería ser mayor si se atiende a la ratio de alumnado que requiere de su atención.

Desde la AMPA sostienen que el equipo directivo ha solicitado "insistentemente" estas vacantes al Servicio Provincial de Educación, pero no les han respondido. "Siguen sin salir en la oferta de vacantes, peligrando la atención a la diversidad", señalan, y afirman: "No se puede hacer inclusión sin recursos y está dificultando la puesta en marcha del curso escolar en nuestro centro".

El malestar de la AMPA va a más porque añaden que este septiembre se actualizaron las vacantes con 17+1 Acneae (alumno con necesidades específicas de apoyo educativo) por lo que concluyen que "en principio debería abrirse" una segunda clase de Infantil porque, sino, este curso hay 21+3 en 1º de Infantil. “Creemos que no hay motivos para ampliar la ratio y que esta debería mantenerse en 19+2 como máximo, tal como recoge la normativa, para garantizar la atención adecuada del alumnado", añaden.

Según indican desde la AMPA, desde el Servicio Provincial les han informado de que debe haber una matrícula más para que se abra esa segunda aula que reclaman. "Nos preocupa que esta cuestión se esté bloqueando", expresan, y añaden, entre otros ejemplos: "A una madre del colegio hubo que acompañarla para que pudiera matricular a su segunda hija en nuestro centro, porque en dos visitas anteriores al Servicio Provincial no le dejaron hacerlo".

Sin embargo, desde Educación señalan que la cifra que tienen de vacantes son 17+2 acneaes. Según apuntan, el número máximo de alumnos de 1º de Infantil con el que pueden contar en este curso es 38, pero solo han cubierto 17. Por eso, la consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, ha indicado que en el centro han perdido alumnado este curso.

Además, Hernández ha asegurado que todas las plazas de personal están cubiertas. "Es un centro en el que está bien calculada la dotación en plantilla y en los cupos que tienen, con su atención a la diversidad", ha sostenido. "Está todo cubierto", ha incidido. A ello ha añadido que, aun así, Educación escuchará las peticiones que realice el centro.