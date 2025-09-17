El Gobierno de Aragón, agricultores y cooperativas unen fuerzas en contra de "los recortes" de la nueva PAC

El Gobierno de Aragón, las organizaciones profesionales agrarias (UAGA, Asaja, UPA y Araga) y las Cooperativas Agroalimentarias de Aragón se han unido este miércoles en la firma de un acuerdo que rechaza de pleno el nuevo plan de la Unión Europea para la PAC, que llegaría con "recortes" a los fondos de loa agricultores y ganaderos europeos, con su impacto en el sector agroalimentario. La despoblación, la pérdida de profesionales agrarias e incluso la subida de precios son algunas de las conclusiones a las que se llega en este acuerdo, suscrito en el Pignatelli y que representa "la unidad" de la comunidad respecto a este asunto.

"La agricultura es un pilar fundamental de la vida de los aragoneses", ha aseverado el presidente de Aragón, Jorge Azcón, que ha calificado la PAC como "la principal política para luchar contra la despoblación". "El margen de mejora de la PAC es espectacular y hay que trabajar para no reducir las ayudas y revertir los errores que tiene", ha concretado Azcón, que quiere mostrar en Aragón "la importante unión para defender al campo y al territorio".

El propio presidente autonómico ha destacado que "luchar por el campo es algo tan importante que no se politiza" y ha agradecido "la responsabilidad" a los representantes de las asociaciones profesionales agrarias por unir esfuerzos con el Gobierno aragonés para mostrar ese mensaje de unidad. Azcón ha insistido en la pujanza del sector agroalimentario, líder en 22 comarcas aragonesas y la principal industria de la comunidad, y su capacidad para "dar vida a muchos pueblos". "El sector tiene la sensación de haber sido olvidado por las administraciones", ha finalizado Azcón.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Javier Rincón, ha insistido en "la oposición frontal a la PAC" y ha advertido de "el peligro para el futuro inmediato del sector". Rincón ha resumido el acto como representación de que Aragón tiene "una sola voz" para defender al sector agrario.

La postura de las organizaciones agrarias

En el turno de los representantes del sector, el secretario general de UAGA-COAG, José María Alcubierre, ha destacado la "frustración" que existe en el campo ante la propuesta de la Comisión Europea, que a su vez ha potenciado la reivindicación para que no se "desmantele" la PAC. "Los presupuestos se tienen que activar y no puede haber este grado de reducción porque dependemos muchas familias de la agricultura y la ganadería, no sólo aquí en Aragón, sino en toda la UE", ha agregado Alcubierre, quien ha instado a seguir trabajando "unidos" para buscar alternativas para mantener un sector "fuerte" y "con personas".

Por su parte, su homólogo de Asaja Aragón, José Manuel Cebollada, ha alertado de las "amenazas" de "recortes" que llegan desde la capital comunitaria, a lo que ha sumado las exigencias que tienen los profesionales del campo, que cree que "deberían desaparecer por completo". Además, en un contexto geopolítico "muy complicado" por las guerras, ha resaltado la importancia de la alimentación y de los que "tienen que dar de comer a la población", lo que le ha llevado a la conclusión de que "no se pueden poner trabas en el campo para producir". "Nos tienen que dejar trabajar", ha remachado.

Desde Araga, su presidente, Federico Lorente, ha calificado de "preocupante" la propuesta de la Comisión Europea porque "se lleva por delante el modelo de agricultura y ganadería social, profesional y familiar", con lo que es "un desastre".

Enrique Arceiz, de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de Aragón, ha afirmado que estarán "al lado" tanto del Gobierno de Aragón como del de España para que "no se dé ni un paso atrás" en el modelo de ayudas al sector primario, añadiendo que no se puede aceptar esta reforma con un recorte que ha calculado en el 22%. "Con lo que a día de hoy nos están anunciando, el campo aragonés se morirá y también morirán nuestros pueblos", ha advertido.

Por último, el presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Aragón, José Víctor Nogués, ha incidido en que, como empresas del territorio, defienden "un modelo muy claro", el de "pueblos vivos" con actividad en lo que saben "hacer bien", que es producir alimentos.