Nueva cacerolada por Palestina en Zaragoza: cientos de voces para frenar un genocidio

El rechazo social a la agresión constante de Israel sobre Palestino, el genocidio en Gaza, se ha vuelto a sentir en Zaragoza. Centenares de personas se han reunido un miércoles más en la plaza de España de la capital aragonesa para hacer ruido en defensa de los derechos de los palestinos y como repulsa a los ataques que el Gobierno de Netanyahu perpetúa desde esta semana también por tierra. La solidaridad aragonesa con la causa suma al gigante rechazo que se ha podido ver durante todo el verano, con La Vuelta en el foco, pero con miles de personas en todo el país reclamando acciones políticas que, tímidamente, empiezan a darse desde el Gobierno de España y la Unión Europea.

La cacerolada de este miércoles llegaba unas horas después de que Bruselas confirmase sus intenciones de limitar la venta de armas a Israel. No será la UE quién diga cuánto y cómo se puede hacer esa venta, sino que será responsabilidad final de cada uno de los Estados ver hasta dónde llegan sus relaciones comerciales con el país de Netanyahu. En la calle no se hablaba tanto de esa situación y más de la repulsa y la exigencia a las autoridades de tomar decisiones contundentes antes de que sea demasiado tarde. Durante la manifestación, se han leído poesías en árabe y castellano y se ha acabado leyendo el manifiesto.

Roberto es argentino y vive en primera persona algunas de las reflexiones y opiniones que los judíos sienten al ver las acciones de Israel. Casado con una mujer judía y con dos hijos que también practican esta religión, este hombre considera tener "las dos campanas" para analizar la situación: "Un resumen es que paren la guerra ya y se devuelvan a los rehenes". Roberto insiste en que "un niño de cuatro o cinco años jamás puede ser un terrorista, es algo evidente".

Las protestas que se han sucedido por toda España no molestan a Roberto, que incluye "dentro del juego democrático" la repulsa realizada en la calle contra las acciones del Gobierno de Netanyahu. "Pienso que todo el mundo tiene que tener derecho a expresar lo que piensa políticamente", resume desde la plaza de España, donde opina que "hay formas y formas de hacerlo", pero sin rechazar el uso de espacios sociales, deportivos o culturales de renombre: "No es muy grave cortar un evento deportivo o artístico, como dicen que se puede hacer con Eurovisión". "Es algo que se ha hecho en muchas ocasiones para dar visibilidad a este tipo de dramas humanitarios", concreta Roberto.

"Soy extranjero, pero debo decir que me enorgullece vivir en España, un país que ha expresado claramente su repudio al asesinato de niños e inocentes y de personas en una situación muy terrible", cierra Roberto.

"Han tardado bastante y veremos si es verdad", cuenta Esperanza, una universitaria zaragozana que reclama muchas más actuaciones a las autoridades para acabar con la agresión de Israel sobre Gaza. "Nos vamos de Eurovisión y ya nos sentimos buenos", ironiza la joven, que lamenta que "se llevan ya dos años denunciando el genocidio contra Palestina y sin ver ninguna actuación por parte de nuestras administraciones". Esperanza pide "una auténtica denuncia del genocidio" y solicita a las instituciones "hacer algo de verdad". Sobre la respuesta social, la universitaria considera que "cuando la gente ve que las administraciones no hacen nada, solo queda movilizarse socialmente y denunciar hasta que se haga caso a la ciudadanía".

Daniel admite no estar "muy informado" sobre el tema, por su complejidad. "Pero cualquier cosa que sirva para terminar con el conflicto me parece buena idea", destaca este joven zaragozano sobre las últimas medidas tomadas por el Gobierno central o la Unión Europea. Sí teme que no se conoce "qué consecuencias va a tener" esta primera acción contra Israel, pero sí destaca que hay "una respuesta" social ante la masacre: "Habría que ver qué intención tiene y tampoco sé si es la mejor respuesta que la sociedad puede dar". "El tema a nivel internacional está muy tenso y que o se toman medidas para resolver, incluso puede empeorar todo o la sensación social", concreta Daniel, que sí muestra su deseo porque "la cosa se arregle y todo quede menos tenso".

Con más dudas se expresa Carmen, paseando por el centro de la ciudad. "Es algo muy profundo, pero nadie quiere guerra contra ningún país", afirma esta zaragozana, que lamenta que "todos sabemos que la guerra solo trae hambre, destrucción y niños separados de sus familias". "Es una cosa totalmente triste", cierra.