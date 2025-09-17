Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevas afecciones al tráfico por las obras en la A-68: estos son todos los desvíos

Desde esta mañana habrá nuevas afectaciones al tráfico en ambos sentidos de la N-232/ y la A.68 a la altura de Mallén, previsiblemente hasta mediados de octubre

El falso túnel entre la carretera de Castellón y el cuarto cinturón de Zaragoza, a punto para su estreno este lunes.

El falso túnel entre la carretera de Castellón y el cuarto cinturón de Zaragoza, a punto para su estreno este lunes. / Pablo Ibáñez

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

ZARAGOZA

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible sigue ejecutando las obras de construcción del tramo de la autovía A-68 entre Gallur y Mallén, en la provincia de Zaragoza, que cuentan con un presupuesto de 63,56 millones de euros (IVA incluido) y tienen por objeto completar esta autovía. Estos trabajos se realizarán después de más de haber invertido más de 22 millones para que el túnel de la A-68 reabrir al tráfico y tras casi dos años de obras.

En el desarrollo de estos trabajos, y para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, desde esta mañana se ha producido el desvío del tráfico desde calzada sentido Logroño hacia la calzada sentido Zaragoza, entre los pasos de mediana situados en los km 291,400 y el 299,400 de la A-68, tramo en el que la circulación por dicha calzada será bidireccional. La afectación del corte está prevista que se prolongue hasta mediados de octubre.

Con ello, se modifican las afectaciones actuales en la que los tranfers de cambio de calzadas se encuentran en los km 293,380 y 297,770.

Para asegurar la fluidez del tráfico, se habilitarán los siguientes itinerarios alternativos debidamente señalizados. Así, según informan desde Transportes, se mantiene la salida nº116 de la autovía A-68 con dirección a la población de Cortes (km 297). En este mismo punto, se mantiene la incorporación a la A-68 desde Cortes dirección Zaragoza. En cuanto al enlace de Cortes dirección Logroño, se cerrará el ramal de acceso sentido Logroño, ya que afecta a la calzada que se encontrará con labores de construcción.

Además, se habilitará un itinerario alternativo dirección Logroño, convenientemente señalizado, por el vial de servicio margen izquierdo hasta el siguiente enlace (km 114).

Por otro lado, en el enlace de Mallen dirección Zaragoza, se mantendrá la salida nº293 de la autovía del Ebro A-68 con dirección a la población de Mallén (km 293,500). De igual forma, se mantiene la incorporación a la Autovía del Ebro A-68 desde el enlace Mallen Este sentido Zaragoza (km 293).

Por último, en la conexión de Mallén en dirección Logroño se cierra la entrada a la autovía sentido Logroño desde el enlace de Mallén Este, dirigiendo el tráfico a la A-68 sentido Zaragoza para hacer el cambio de sentido en el Enlace de Gallur (km 288).

Noticias relacionadas y más

Mediante estos movimientos provisionales entre los pasos de mediana indicados y ya ejecutados, se permitirá liberar la calzada sentido Logroño en su totalidad para seguir trabajando con seguridad y avanzar en la ejecución de la instalación de defensas, señalización vertical, rodadura, juntas de dilatación y señalización horizontal.

TEMAS

