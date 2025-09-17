¿Cómo presentarse al llamamiento de docentes en Aragón sin el máster del Profesorado?

En marcha las medidas para paliar el déficit de docentes en Aragón. Este jueves, 18 de septiembre, tendrá lugar un nuevo llamamiento extraordinario de profesores de Secundaria y Formación Profesional en Aragón, que se ofertará a aspirantes no interinos que cuenten con el máster de Profesorado y, en algunas especialidades concretas, en función de las plazas libres, también a quienes no tengan esta titulación.

Se trata de una medida impulsada por el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón con el objetivo de paliar la falta de profesorado de ESO y FP (Formación Profesional) que sufre la comunidad de un tiempo a esta parte. Ya se puso en marcha a finales del curso pasado que este año lectivo vuelve ya en el mes de septiembre para cubrir lo antes posible las vacantes, según informaron desde Educación.

Pero... ¿cómo inscribirse a la oferta si no tienes la titulación? La clave está en una aplicación: Paddoc. Los pasos, según indican desde el Departamento de Educación, son los siguientes:

Registrarse en la aplicación Paddoc, a la que se puede acceder a través de la web de Educación en el apartado de interinos. Para realizar el registro se deben introducir los datos personales. A partir de entonces, se guarda la inscripción y se genera una clave de acceso. El jueves, día del llamamiento, el aspirante debe introducir sus claves personales y meterse en el apartado "acto de elección". Allí, tanto en Paddoc como en la página web de Educación se pueden ver las vacantes disponibles. Una vez vistas las vacantes, el candidato crea una solicitud. Dentro de la solicitud, se incorporan a las plazas libres según la especialidad y las habilitaciones que requiera para las vacantes que salgan. El candidato rellana la solicitud y la envía.

A partir de entonces, el Departamento de Educación tramitará la petición. La lista de adjudicaciones se publicará un día después, el viernes 19.

Desde el Departamento de Educación solicitan a los aspirantes que sean responsables y, si saben que no van a coger la plaza por las condiciones que requiere u otros motivos, desestimen enviar la solicitud. Según informan, se han dado ya repetidos casos de candidatos que han solicitado las vacantes y luego las han rechazado, lo que genera retrasos en las adjudicaciones.