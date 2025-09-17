Quejas por el cierre de la unidad de Heridas Complejas de Zaragoza: "Los vendajes del centro de salud me han provocado quemaduras"

Sus curas son "muy largas y complejas", dice. Hace años que María Dolores arrastra un problema en las piernas a raíz de una variz que se le "reventó" y que durante un tiempo trato de curarse ella misma. Tras múltiples consultas en su centro de salud con una enfermera que, señala, "se preocupaba e invertía el tiempo que fuera necesario", apareció la unidad de Heridas Complejas del Centro de Especialidades Médicas Ramón y Cajal de Zaragoza. Y, con ella, su alegría. "Lo que no habían conseguido cerrarme en un año lo lograron en un mes", celebra. Por eso, la preocupación se apoderó de ella hace unos días, cuando conoció que este servicio echará el cierre en octubre. "Por cómo es mi piel, estas heridas se vuelven a abrir. En el centro de salud no saben hacer la cura, y cada vez que acudo es ir para atrás".

María Dolores comparte que las curas que le tienen que hacer en las piernas son complejas, como bien indica el nombre de la unidad del Ramón y Cajal. "Allí se atienden temas de úlceras, heridas que no cierran, etc. Son curas de al menos una hora", señala. La paciente explica que, por ejemplo, las vendas que ella necesita tienen hasta 40 lavados, pero como en su caso hay diferencias entre lo que requiere para el tobillo y para la pierna, no le duran tanto tiempo. "Antes del vendaje hay que poner crema, luego envolver la pierna en algodón...", cita entre otras acciones que implica un trato adecuado.

Ello implica una formación especializada que, afirma María Dolores, solo tiene la interina que puso en marcha la unidad de Heridas Complejas del Ramón y Cajal. Según cuenta, esta "se ha buscado la vida para seguir formándose y para tener el material necesario". "No es ni una consulta, es solo un cuartito pequeño", expone.

Su malestar, y asegura que también el de otros muchos pacientes, llega porque el contrato de la interina llega pronto a su final y a mitad de octubre esta unidad cerrará. "No hay sustituto porque no le han dejado formar a nadie", denuncia María Dolores. Y el personal de enfermería de los centros de salud, asegura, no cuenta con esta formación ni tampoco con los recursos necesarios.

Para ejemplificarlo, expone que la última vez que acudió a su centro de salud para la correspondiente cura le pusieron de forma incorrecta los vendajes que requiere, que son cuatro. "Me ha provocado quemaduras en la piel y una infección por la que ahora estoy tomando antibiótico", denuncia. Según indica, estuvo hasta dos horas en la consulta, a la que acudió, como siempre hace, con su amiga Elisa.

"Al enfermero de mi centro de salud lo tuvimos que formar nosotras", afirma María Dolores, que se refiere a a su amiga Elisa y a ella misma. Según explica, la profesional sanitaria de la unidad de Heridas Complejas aprovecha las citas que son solo de revisión, y que por tanto son algo más cortas, para enseñar a familiares y/o acompañantes cómo se hacen los vendajes, de manera que estos puedan echarle una mano en caso de que lo requiera. Porque, apuntan las amigas, la interina está sola para atender a cientos de pacientes.

A ello se suma que, según relatan tanto María Dolores como Elisa, en los centros de salud no se cuenta con el material necesario para estos cuidados. "Ahora se ha introducido un material nuevo, el Foam, que es algo como Goma Eva y que sustituye al algodón. Es más económico, porque yo necesito cuatro o cinco rollos de algodón para que la venda no me pellizque la piel y no me haga quemaduras o me corte la circulación", indica. En su centro de salud, dice, no cuentan con estos recursos.

Por eso, ni en su cabeza ni en la de su amiga Elisa, que acude con ella a cada revisión, entra el cierre de esta unidad que es un servicio esencial en su vida. "Necesitamos que se mantenga o que al menos formen a un enfermero en los centros de salud para que se dedique a este tipo de curas. Tengo la piel machacada, deteriorada por estar tanto tiempo tapada", señala la paciente. "Esto no es solo por mí. Hay gente que está mucho peor, y sin esta unidad va a ser como empezar de cero", indica María Dolores.

La afectada y su amiga cuentan que han acudido a Atención al Paciente por este motivo pero no han recibido respuesta. Este diario ha preguntado al Departamento de Sanidad sin éxito.