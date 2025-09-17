Silvia Carrascal, rectora de la Universidad San Jorge: "No nos preocupan los requisitos para las privadas. Siempre hemos cumplido con todo"

Este martes se inauguró de forma oficial el nuevo curso en la Universidad San Jorge. ¿Cómo ha sido la vuelta a las aulas?

Lo hemos vivido con muchísima ilusión, con toda la energía que tiene nuestra comunidad educativa.

Es un curso de estreno, con la incorporación de 100 alumnos al nuevo grado de Medicina.

Hemos tenido casi 1.000 peticiones de información y más de 300-400 personas que finalmente iniciaron el proceso de solicitud. Se ha generado lista de espera. También hay otras titulaciones que han sido altamente demandadas, como Enfermería, Psicología (...). Muy destacado nuestro incremento en el área de Educación, de Marketing y en Derecho y Ciencias Sociales y Humanidades, que son tan importantes.

El hospital Quirónsalud ha sido acreditado como universitario. ¿Qué vínculo hay entre ambos centros?

Este reconocimiento es otro hito que cierra todo el proceso de implantación de la nueva titulación de Medicina. Es una buenísima alianza que veníamos teniendo desde hace muchos años para diferentes grados del sector sanitario.

¿Harán allí prácticas los estudiantes de Medicina?

Sí. Estas se sumarán también a las que harán en otros centros de carácter público, como el de Calatayud y el de Alcañiz, y también centros de Atención Primaria de Zaragoza y del extrarradio de la ciudad. Vamos a cubrir todas las necesidades de formación en diferentes ámbitos y contextos: el rural, la ciudad, de carácter público y privado.

Medicina ha sido el grado protagonista para este curso.

También tenemos otras novedades como el máster en Biomecánica y Locomoción Humana y el programa de la USJ con Once, del que estamos muy orgullosos. Se llama USJ Diversa y es un programa de formación que ha permitido incorporar a 18 estudiantes con discapacidad intelectual.

¿Llegarán nuevos grados el próximo septiembre?

Hay dos que se implementarán en el curso 2026-2027. El primero es el grado dual en Ingeniería Informática, pionero en Aragón, que se ha promovido con NTT Data y con Avanza. El otro es el grado de Educación Social, que viene a formar esa parte social que tiene interés entre los alumnos para trabajar en distintos contextos sociales, de diálogo y de vulnerabilidad.

El Gobierno central anunció en abril la tramitación de un real decreto por el que se endurecían los criterios para el reconocimiento, autorización y creación de las privadas. ¿Cómo se ve esa modificación, que todavía no se ha llevado a Consejo de Ministros?

Por lo general, la regulación, pretende mejorar la calidad de las universidades, introducir algunos cambios para responder a los requerimientos de la sociedad, y creo que la calidad y la mejora es buena para todas las universidades. Estamos trabajando, como hemos hecho hasta ahora, en titulaciones de reconocido prestigio, en garantizar la calidad y la formación de nuestros estudiantes.

¿Cumple ya la USJ con esos requisitos ministeriales?

La USJ es un proyecto muy consolidado. Es una universidad reconocida, aprobada en las Cortes en 2005 y, hasta ahora, ha cumplido todos los requisitos. Esa parte no nos preocupa. Siempre trabajaremos en el cumplimiento de todos los requerimientos regulatorios, como hemos hecho hasta ahora.

Uno de los puntos que toca el decreto es la investigación.

La investigación en la San Jorge es un destacado. Tenemos 21 grupos de investigación, 14 de ellos reconocidos por el Gobierno de Aragón, y en estos 20 años hemos captado 9 millones en proyectos competitivos.

¿Y en cuánto al número de alumnos? El decreto establece 4.500 en un plazo de cinco años.

Ahora mismo tenemos 5.100 estudiantes de grado, posgrado y universidad sénior.

Tres proyectos de universidades privadas (The Power University, Uniar y NCI Aragón) han puesto el foco en la comunidad. ¿Es nueva competencia para la USJ?

La única información que tenemos es a través de los medios. Ahora mismo, tenemos que poner el foco en que, con las dos universidades que hay en Aragón (Universidad de Zaragoza y San Jorge), que están perfectamente consolidadas y entre las que hay una buena relación, también con el Gobierno de Aragón, cubrimos la demanda de estudiantes y de titulaciones que puedan aportar valor. Ahí nos quedamos. De lo otro, de momento, no hay nada tangible.

La Formación Profesional (FP) también está en auge, y entre sus virtudes está su alta empleabilidad.

En muchos grados de la universidad ya hay acceso directo con Grado Superior, y así lo tenemos que trabajar para garantizar el lifelong learning, el aprendizaje continuo. La San Jorge forma parte del Grupo San Valero, que ha sido uno de los pioneros en implementar la FP en Aragón. Eso avala que la conexión es directa y que nosotros, en muchos casos, repensamos las titulaciones para que un estudiante pueda hacer ese itinerario desde los grados de FP a la universidad.

Amazon, Microsoft, Blackstone... Grandes inversiones han aterrizado en Aragón y todo parece indicar que el mercado laboral demandará nuevos perfiles. ¿Trabaja la USJ en que sus titulaciones den respuesta a estos cambios?

Estamos abordando esa formación. Tenemos el programa Chief Transformation Officer (Director de Transformación, en español), este octubre se inicia la primera promoción de Business Analytics and Strategic Data Management (análisis de negocios y gestión estratégica de datos) y tenemos también un programa de desarrollo de empresas que promueve perfiles profesionales en inteligencia y geoestrategia en mercados internacionales. La San Jorge tiene también un grado de Inteligencia Artificial, otro de Ciberseguridad y también de Ingeniería Biomédica, que este año sacarán su primera promoción. Digamos que en su momento ya nos adelantamos.