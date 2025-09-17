Para qué sirve el tiene nuevo Código Deontológico Médico de Aragón

La seguridad del paciente la telemedicina y inteligencia artificial son algunos de los nuevos capítulos que incluye el nuevo Código Deontológico de la profesión médica y que este miércoles se ha presentado en la sala de la Corona de Aragón, en la sede del Gobierno autonómico en Zaragoza.

El documento sustituye al de 2011 y tiene como objetivos responder a los retos sociales, científicos y tecnológicos actuales sin perder de vista la atención y la dignidad de los pacientes, según han destacado el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), Tomás Cobo, a los medios antes de participar en el acto junto al consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, y la presidenta del Consejo Autonómico de Colegios de Médicos, Olga Ordaz.

Una actualización necesaria

La presidenta de los Colegios de Médicos de Aragón, Olga Ordaz, ha subrayado que el Código “es importante para la profesión médica porque acompaña la base científica con valores éticos y profesionales” y ha precisado que se trata de un texto “vivo y actualizado” que refuerza principios atemporales como la integridad, la veracidad o la empatía.

Tomás Cobo ha incidido en que el documento supone “la renovación del contrato social de la profesión con la sociedad” con compromisos clave de los médicos, desde la confidencialidad hasta la distribución justa de recursos, y que “se alinea con los principios universales de bienestar, autonomía del paciente y justicia social”.

Según Cobo, la gran novedad es la incorporación de la seguridad del paciente y de aspectos vinculados a la inteligencia artificial y la telemedicina, que exigen nuevas reglas de conducta.

Principales novedades

El Código amplía contenidos respecto a ediciones anteriores. Abarca desde la calidad de la atención y la historia clínica hasta el final de la vida, la objeción de conciencia, la sexualidad y reproducción, los trasplantes, la investigación genética o el dopaje deportivo.

También incluye la relación del médico con sus pacientes, con otros profesionales y con las instituciones sanitarias.

Otro bloque aborda la responsabilidad profesional, la formación, la docencia y las publicaciones, así como la conducta en redes sociales y la publicidad médica.

En un contexto de cambios tecnológicos, dedica apartados específicos a la telemedicina, las TIC y la inteligencia artificial, con la advertencia de que ninguna herramienta puede sustituir al humanismo en el trato médico.

Cobo ha recordado que el texto “no es un código ejecutivo, sino de comportamiento” y que debe entenderse como un marco flexible: “No son las tablas de Moisés, es un código dinámico que podremos ir ajustando conforme evolucione la sociedad”.

La presentación en Zaragoza es la quinta que se realiza en el ámbito autonómico tras su aprobación en diciembre de 2022. El primer Código de Ética y Deontología Médica se publicó en 1978, aunque sus raíces se remontan al Reglamento de 1945. Desde entonces ha habido actualizaciones en 1990, 1999 y 2011. La versión actual, de un centenar de páginas, mantiene principios generales pero incorpora la experiencia acumulada y nuevas exigencias sociales.

Ordaz ha recordado que “la sensibilidad hacia los pacientes, a los que hay que entregar beneficios tangibles en la atención a su salud, es un complemento irrenunciable de la excelencia profesional”.

Bancalero pide consenso y financiación

El consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, ha destacado que el nuevo Código “sirve de guía para decisiones complejas en las que no todo es blanco o negro”.

No obstante, ha aprovechado para advertir que principios como la autonomía del paciente, la confidencialidad de los datos o la equidad solo pueden cumplirse si existe financiación adecuada.

"Hacer propuestas sin financiación rompe la equidad y deja en desventaja a comunidades con menor financiación, dispersión geográfica o envejecimiento” ha lamentado Bancalero quien en este contexto ha expresado su preocupación por el Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad, que, a su juicio, “crea problemas y puede poner en entredicho la garantía que representa el médico para la calidad asistencial”.

El consejero ha pedido que el texto “no invada competencias autonómicas, no genere inseguridad jurídica, tenga un modelo organizativo claro y cuente con financiación real mediante una reforma justa del sistema de financiación autonómica”. Ha comparado la situación con la Ley ELA, “que generó expectativas sin venir acompañada de recursos suficientes”.

Una herramienta flexible y viva

La presentación se ha completado con la ponencia de José María Domínguez Roldán, presidente de la Comisión Central de Deontología, quien ha explicado que el nuevo marco busca responder a problemas contemporáneos como las agresiones a sanitarios o los desafíos de la inteligencia artificial.

El Consejo insiste en que el Código es “un elemento esencial de autorregulación” para mantener la confianza social y que está abierto a actualizaciones mediante declaraciones de la Comisión Central de Deontología. Su consulta íntegra está disponible en el portal web del CGCOM.