Los aeropuertos de Zaragoza y Huesca entran en las inversiones de Aena hasta 2031: estos son los proyectos a ejecutar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves el plan de inversión para los aeropuertos de la red de Aena en España que se pretende llevar a cabo entre 2027 y 2031. Un propósito que incluye algunas actuaciones destacadas para las terminales de Zaragoza y Huesca, que conseguirán una parte minúscula de los más de 13.000 millones de euros que se pretenden desembolsar en solo cinco años.

El plan de inversiones que Aena ha presentado al Gobierno, como paso previo a la incorporación en su propuesta del nuevo Documento de Regulación Aeroportuaria (2027-2031), denominado DORA III, permitirá, según explican desde el Ejecutivo central, "seguir modernizando y ampliando no sólo los principales aeropuertos españoles, sino todos aquellos que necesitan adaptarse al crecimiento de la demanda". Estará dotado con unos 13.000 millones de euros, lo que representa la mayor inversión en nuestra red aeroportuaria de las últimas décadas.

Además, desde el Gobierno se asegura que "tendrá un impacto positivo en todo el territorio nacional, ya que llegará a todos los aeropuertos de la red de Aena", así como que los proyectos se rigen "por el interés general, la calidad del servicio y la ambición de futuro que merece nuestro país". En este sentido, su programa de inversiones se basa en tres prioridades: "atender el incremento de tráfico aéreo demandado, escuchando a las compañías y al sector turístico; mejorar la experiencia de los pasajeros, para seguir avanzando en comodidad y seguridad, la sostenibilidad medioambiental". Y es que de los 13.000 millones de euros de inversión, 1.500 se destinarán a proyectos tecnológicos, de innovación y de sostenibilidad medioambiental, lo que va a permitir alcanzar el hito de “cero emisiones netas” en 2030, "adelantándonos veinte años al compromiso global del sector del transporte aéreo", han añadido desde el Gobierno.

La propuesta del plan de inversiones aeroportuarias de Aena, que se incluirá en el DORA 2027-2031, contempla una inversión total 12.888 millones de euros, de los cuales 9.991 millones de euros corresponden a inversiones reguladas, mientras que el resto se destinará a actuaciones no reguladas (asociadas a la actividad comercial). "Tras el exhaustivo análisis de los técnicos de Aena, que es la empresa aeroportuaria más grande del mundo por número de pasajeros y por capitalización bursátil, los 46 aeropuertos y 2 helipuertos de Aena en España recibirán las inversiones que precisen para, como hasta ahora, cumplir todos los requisitos de capacidad, seguridad, calidad y sostenibilidad medioambiental", han explicado en el comunicado oficial. "Todo ello basado en una estrategia transversal de sostenibilidad en el que los aeropuertos de Aena serán Net Zero en 2030, dentro del DORA que ahora se propone".

En este plan, para el quinquenio 2027-2031 se prevé actuar en el aeropuerto de Zaragoza con varias obras de mejora como, según ha detallado Aena, el recrecido de pista, la renovación y mejora de sistemas eléctricos, con una nueva central eléctrica, nuevo centro de transformación y renovación de cuadros eléctricos; la mejora de la seguridad. CCTV en campo de vuelo; sobre el campo de vuelo con la ampliación edificio SEI, renovación torre mega y otras actuaciones en plataforma, instalación de 400Hz.

Además, en la terminal, Aena anuncia que construirá nuevos accesos, calderas y renovación de PCI, renovación de aseos, renovación puertas automáticas, nueva prepasarela de embarque, renovación equipamiento de facturación, así como crear un "nuevo aparcamiento en altura" e impulsar un "plan fotovoltaico" que incluye una "planta solar fotovoltaica en el Aeropuerto de Zaragoza" que "contará con una potencia total instalada de 5,952 MWp y una potencia nominal de 4,995 MW, con una inversión de 4,84M de euros".

Las inversiones reguladas se debatirán a propuesta de Aena en el proceso de consultas preceptivo con las compañías aéreas, un procedimiento reglado por la Ley 18/2014. También se presentará en el Comité de Coordinación Aeroportuaria de cada región, integrado por representantes de administraciones de ámbito nacional y local y de los sectores económico y social. Finalizado el proceso de consultas, la propuesta de inversiones se integrará en la propuesta de Documento de Ordenación y Regulación aeroportuaria 2027-2031 (DORA) para continuar su tramitación hasta la aprobación definitiva del Consejo de Ministros.

El modelo tarifario de Aena está diseñado para facilitar las inversiones necesarias para atender la demanda futura y garantizar elevados estándares de seguridad, calidad y sostenibilidad. El objetivo de Aena es que este ciclo inversor sea compatible con la preservación de unas de las tarifas más competitivas de Europa.

Respecto a las inversiones anunciadas para el Aeropuerto de Huesca-Pirineos, en el quinquenio 2027-2031 se prevé realizar "actuaciones en campo de vuelo y plataforma. Adecuación de pavimento de pista, la mejora de la seguridad, con nuevo equipamiento y vehículos SEI, sistemas de información y comunicaciones con elementos de campo, y la adecuación edificio Guara y Hangar 2". No concreta la inversión a destinar a la pista altoaragonesa.