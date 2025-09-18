Las Cortes de Aragón rechazan el proyecto de almacenamiento de CO₂ en el Maestrazgo

El Parlamento aragonés ha aprobado este jueves, en la Comisión de Medio Ambiente y Turismo, una proposición no de ley de Teruel Existe, como el apoyo de PSOE, CHA y Vox, y la abstención del PP, para que el Ejecutivo autonómico muestre su total rechazo al proyecto de almacenamiento de de dióxido de carbono en el Maestrazgo. El texto ha contado con una enmienda del PP, que ha sido rechazada, y con otra del PSOE, que ha sido transaccionada.

Con esta iniciativa, el portavoz de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha reclamado establecer una posición clara contra "un ejemplo más de sacrificio del territorio del Maestrazgo" como un almacén de C02 porque "hay que justificar la huella de carbono y ese carbono hay que meterlo en otro sitio". "No queremos que un territorio con tanto patrimonio natural y cultural sea utilizado como un vertedero para las grandes ciudades", ha sentenciado.

Para defender una de las enmiendas presentadas al texto, la diputada popular Susana Cobos ha manifestado que al Gobierno de Aragón "no le gusta este proyecto porque no parece que sea el lugar más idóneo para emplazarlo". Por otra parte, ha indicado que "se ha admitido a trámite un permiso de investigación del proyecto, que se regula por una ley estatal y que el Ejecutivo autonómico solo está dando cumplimiento estricto a la tramitación de esta solicitud".

Desde el PSOE, la parlamentaria Carmen Soler también ha planteado otra enmienda al texto, que ha sido aceptada, para añadir que lo solicitado se extienda a otros planes de la misma naturaleza. En este sentido, ha planteado que este proyecto "destruye, no aporta nada y no construye" porque "no queremos ser un vertedero de C02 y constituye una amenaza para el territorio y para nuestro futuro".

En representación de Vox, Carmen Rouco ha rechazado el almacenamiento masivo de C02 en el Maestrazgo "frente a un modelo que entrega el mundo rural a macroproyectos de despacho". Así, ha afirmado que es "un territorio con figuras de protección europea por su patrimonio" y que se trata de un proyecto con "un riesgo innecesario y evitable en un lugar de máximo valor".

El portavoz de CHA, José Luis Soro se ha opuesto "rotundamente" este proyecto de "vertedero subterráneo al servicio de los emisores de siempre, una coartada para alargar la vida del modelo fósil". "No aceptamos que se utilicen nuestras comarcas más frágiles como laboratorio de riesgo y el Maestrazgo necesita políticas valientes que defiendan su paisaje y las oportunidades para su pueblo", ha concluido.