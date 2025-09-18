Brusco cambio en el tiempo en Aragón con la llegada del otoño: ¿Adiós al calor, hola a la nieve?
Las temperaturas se van a desplomar en toda la comunidad a partir del lunes y la cuota de nieve se va a situar por debajo de los 2000 metros en amplias zonas del Pirineo
Calor, calor y más calor. La semana está siendo muy larga para los zaragozanos con el regreso de las noches tropicales y con los termómetros alcanzando y superando los 35 grados en las horas centrales del día. El verano, hay que recordar que desde el 1 de septiembre nos encontramos ya en el otoño meteorológico, ha vuelto con fuerza y los aires acondicionados y ventiladores no paran de funcionar en los comercios y bares de Zaragoza.
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ya ha confirmado la fecha en la que Zaragoza se despedirá por fin de este episodio de calor inusual. Las altas temperaturas se mantendrán hasta el último día del verano y el otoño entrará con mucha fuerza en la capital aragonesa trayendo lluvias fuertes el domingo y un marcado descenso de las temperaturas a partir del lunes.
Los termómetros bajarán tanto después del fin de semana que será necesario sacar del armario los abrigos ya que las mínimas rondarán los 10 grados acompañadas de la fresca brisa del cierzo. Las temperaturas seguirán siendo superiores a los 30 grados hasta el sábado con el viernes siendo el día más caluroso con 35 grados de máxima. El cielo comenzará a escurecerse el sábado por la tarde en Zaragoza y el riesgo de tormentas rozará el 50% por la tarde.
El domingo será el día que marque por completo el cambio de tendencia en todo Aragón, aunque será en el Valle del Ebro el lugar donde más se note. La lluvia será la protagonista de la jornada en toda la comunidad y los zaragozanos no se librarán de sacar el paraguas. Los termómetros registrarán un leve descenso con las máximas situándose por fin por debajo de los 30 grados (27) y las mínimas por debajo de los 20 (15).
¿Primeras nevadas?
El fresco entrará de verdad en todo Aragón a partir del lunes. En Zaragoza, las máximas caerán hasta los 22 grados y las mínimas hasta los 11 con la sensación térmica siendo inferior debido a las fuertes rachas de cierzo, que podrán alcanzar los 25 kilómetros por hora.
El descenso de los termómetros todavía será más acentuado en otras zonas de la comunidad como el Pirineo donde las mínimas rozarán los 0 grados tanto el martes como el miércoles en Torla o Jaca según la previsión de la AEMET. En Sallent de Gállego, las máximas superarán por poco los 10 grados y las mínimas se quedarán en 1 grado.
La lluvia también seguirá siendo protagonista al menos hasta el miércoles con una cuota de nieve inferior a los 2.000 metros que puede dejar los primeros copos en las zonas más altas del Pirineo. Benasque será la localidad aragonesa donde más frío haga ya que las mínimas se desplomarán hasta los -1 grados durante la madrugada del lunes al martes.
Teruel no se libra del fresco
En Teruel, el desplome de las temperaturas también será abrupto. La capital pasará de los 30 grados de máxima del domingo a una noche muy fresca con mínimas de siete grados. El frío otoñal también llegará a Calamocha, con mínimas de 3 grados el martes, y a Albarracín donde los termómetros bajarán hasta los 2 grados.
