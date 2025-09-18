Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Brusco cambio en el tiempo en Aragón con la llegada del otoño: ¿Adiós al calor, hola a la nieve?

Las temperaturas se van a desplomar en toda la comunidad a partir del lunes y la cuota de nieve se va a situar por debajo de los 2000 metros en amplias zonas del Pirineo

Primera nevada en las cumbres del Pirineo el año pasado a finales de octubre

Primera nevada en las cumbres del Pirineo el año pasado a finales de octubre / ARAMÓN

Luis Alloza

Calor, calor y más calor. La semana está siendo muy larga para los zaragozanos con el regreso de las noches tropicales y con los termómetros alcanzando y superando los 35 grados en las horas centrales del día. El verano, hay que recordar que desde el 1 de septiembre nos encontramos ya en el otoño meteorológico, ha vuelto con fuerza y los aires acondicionados y ventiladores no paran de funcionar en los comercios y bares de Zaragoza.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ya ha confirmado la fecha en la que Zaragoza se despedirá por fin de este episodio de calor inusual. Las altas temperaturas se mantendrán hasta el último día del verano y el otoño entrará con mucha fuerza en la capital aragonesa trayendo lluvias fuertes el domingo y un marcado descenso de las temperaturas a partir del lunes.

Una mujer pasea por Zaragoza a pleno sol durante una ola de calor de este verano

Una mujer pasea por Zaragoza a pleno sol durante una ola de calor de este verano / RUBEN RUIZ R< / EPA

Los termómetros bajarán tanto después del fin de semana que será necesario sacar del armario los abrigos ya que las mínimas rondarán los 10 grados acompañadas de la fresca brisa del cierzo. Las temperaturas seguirán siendo superiores a los 30 grados hasta el sábado con el viernes siendo el día más caluroso con 35 grados de máxima. El cielo comenzará a escurecerse el sábado por la tarde en Zaragoza y el riesgo de tormentas rozará el 50% por la tarde.

El domingo será el día que marque por completo el cambio de tendencia en todo Aragón, aunque será en el Valle del Ebro el lugar donde más se note. La lluvia será la protagonista de la jornada en toda la comunidad y los zaragozanos no se librarán de sacar el paraguas. Los termómetros registrarán un leve descenso con las máximas situándose por fin por debajo de los 30 grados (27) y las mínimas por debajo de los 20 (15).

¿Primeras nevadas?

El fresco entrará de verdad en todo Aragón a partir del lunes. En Zaragoza, las máximas caerán hasta los 22 grados y las mínimas hasta los 11 con la sensación térmica siendo inferior debido a las fuertes rachas de cierzo, que podrán alcanzar los 25 kilómetros por hora.

El descenso de los termómetros todavía será más acentuado en otras zonas de la comunidad como el Pirineo donde las mínimas rozarán los 0 grados tanto el martes como el miércoles en Torla o Jaca según la previsión de la AEMET. En Sallent de Gállego, las máximas superarán por poco los 10 grados y las mínimas se quedarán en 1 grado.

Catedral de San Pedro de Jaca

Catedral de San Pedro de Jaca / El

La lluvia también seguirá siendo protagonista al menos hasta el miércoles con una cuota de nieve inferior a los 2.000 metros que puede dejar los primeros copos en las zonas más altas del Pirineo. Benasque será la localidad aragonesa donde más frío haga ya que las mínimas se desplomarán hasta los -1 grados durante la madrugada del lunes al martes.

Teruel no se libra del fresco

En Teruel, el desplome de las temperaturas también será abrupto. La capital pasará de los 30 grados de máxima del domingo a una noche muy fresca con mínimas de siete grados. El frío otoñal también llegará a Calamocha, con mínimas de 3 grados el martes, y a Albarracín donde los termómetros bajarán hasta los 2 grados.

TEMAS

  1. El mejor colegio de Aragón según la revista Forbes está en Zaragoza: por sus clases pasó Jorge Azcón
  2. La historia del 'pueblo' que permanece escondido en un barrio de Zaragoza
  3. ¿Cuánto cobran la alcaldesa y los concejales de Zaragoza tras la última subida de sueldos?
  4. Comienza el derribo de la antigua fábrica de chocolate Zorraquino tras su desokupación
  5. Las Casas Regionales no tendrán puestos de comida en la calle en Pilares... pero lanzan una campaña de donación de alimentos
  6. Los padres ante el cobro del servicio de madrugadores en Aragón: 'Tenemos que pagar 35 euros al mes y por hijo
  7. Los vecinos de Delicias tras el último homicidio en un bar: 'La situación se desmadró del todo
  8. La expansión del aeropuerto de Zaragoza: más de veinte destinos europeos en el radar

El hospital Materno Infantil de Zaragoza ya cuenta con su nueva unidad de día de salud mental infanto juvenil

El hospital Materno Infantil de Zaragoza ya cuenta con su nueva unidad de día de salud mental infanto juvenil

Brusco cambio en el tiempo en Aragón con la llegada del otoño: ¿Adiós al calor, hola a la nieve?

Brusco cambio en el tiempo en Aragón con la llegada del otoño: ¿Adiós al calor, hola a la nieve?

Los aeropuertos de Zaragoza y Huesca entran en las inversiones de Aena hasta 2031: estos son los proyectos a ejecutar

Los aeropuertos de Zaragoza y Huesca entran en las inversiones de Aena hasta 2031: estos son los proyectos a ejecutar

Dani Martínez alucina con algunos de los productos más típicos de Aragón: "No hace falta servilleta"

Dani Martínez alucina con algunos de los productos más típicos de Aragón: "No hace falta servilleta"

El Espacio Zity agota las entradas para otro de sus conciertos

El Espacio Zity agota las entradas para otro de sus conciertos

El rincón de Teruel que parece el 'Cañón del Colorado': de Johnny Depp a los Óscar

El rincón de Teruel que parece el 'Cañón del Colorado': de Johnny Depp a los Óscar

Aragón cierra un verano sin fuego: un 91% de hectáreas quemadas menos que la media de los últimos 20 años

Aragón cierra un verano sin fuego: un 91% de hectáreas quemadas menos que la media de los últimos 20 años

Un menor de cinco años se cae por la ventana de un colegio de Zaragoza

Un menor de cinco años se cae por la ventana de un colegio de Zaragoza
Tracking Pixel Contents