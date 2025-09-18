David Salcedo retrata "la verdad" de los bares en La Zaragozana

Un acercamiento al bar, pero desde "la verdad" y desde el espacio ausente de personas y seres humanos. Esa es la apuesta de David Salcedo que acaba de estrenar la exposición 'Bar bar' en la fábrica de La Zaragozana en el barrio San José de la capital aragonesa dentro del programa de PHotoEspaña. El propio autor ha inaugurado este jueves la exposición acompañado de Carolina Rojo, comisaria de la exposición; Juan Varela, coordinador general de PHotoESPAÑA y Enrique Torguet, director de comunicación, relaciones institucionales y ESG de Grupo Agora.

Alrededor de 60 imágenes conforman la muestra con el que el fotógrafo, ha reconocido, "ha acabado entendiendo que este trabajo vital es en realidad sobre mi familia, que regentó un bar durante 40 años. Yo mismo trabajé allí hasta los 20 y en la hostelería hasta los 35", ha relatado Salcedo, que ha proseguido: "Podía acercarme a estos bares desde lo kitsch y lo hortera, pero no, he trabajado desde la verdad".

Sin seres humanos

Sobre el hecho de que apenas aparezcan seres humanos en las imágenes (únicamente en las que son parte del archivo familiar) también Salcedo tenía muy clara la idea: "Este trabajo tenía que ser el espacio, si aparecen personas tiene el peligro de que se desvíe el significado porque, además, cuando hay un ser humano en la foto hace que se olvide todo lo demás".

La muestra se complementa con un audiovisual en el que el artista aborda la parte emocional de los bares. Junto a esto, además, en Gran Vía se inaugurará una exposición, que contendrá 17 imágenes diferentes a las que se pueden ver en la fábrica, que también serán de bares.

El espacio, que se puede visitar hasta el 4 de enero en La Zaragozana (sacando la entradas, que cuestan 4 euros, está incluida una consumición) estará abierto de miércoles a viernes de 18.00 a 20.00 horas y sábados y domingos de 12.00 a 14.00 horas.