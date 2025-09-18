Déficit de docentes: Educación oferta 60 plazas de profesores de FP en Aragón a candidatos sin el máster

El objetivo está claro: cubrir el déficit de docentes. El Departamento de Educación del Gobierno de Aragón ha publicado este jueves el segundo llamamiento extraordinario a profesores de Secundaria y Formación Profesional (FP), en el que por primera vez en este curso se han ofertado plazas a candidatos sin el máster del Profesorado. En concreto, han sido 60 de las 69 que se han lanzado. Las nueve restantes son para docentes de Secundaria, y en este caso sí deben contar con la titulación para aspirar a ellas.

Así lo ha explicado el Director General de Personal, Formación e Innovación del Gobierno de Aragón, José María Cabello, que ha concretado que estas plazas son, sobre todo, de Informática, Organización de Vehículos, Sistemas Electrónicos, Instalaciones Electrotécnicas y Sistemas y Aplicaciones Informáticas. Estas son algunas de las especialidades que más sufren déficit de profesorado. En el último llamamiento extraordinario, Instalaciones Electrotécnicas fue la materia que se saldó con más vacantes (14). La siguiente con más huecos sin cubrir fue Informática (7).

Cabello ha indicado que esta medida extraordinaria se ha puesto en marcha en FP tras dos llamamientos extraordinarios en los que no se ha conseguido completar las vacantes, y ante la "necesidad" de cubrirlas "a la mayor brevedad posible". En el caso de Secundaria todavía se ecuenta con candidatos que sí tienen el máster de Profesorado y que pueden optar a esas plazas que, con la segunda semana del curso a punto de llegar a su final, están sin cubrir. "Creemos que pueden ser cubiertas con profesionales que tengan el máster", ha señalado.

El plazo para hacer la solicitud cerrará este viernes a las 8.00 horas. A continuación, se hará la adjudicación. Cabello ha vuelto a solicitar a los aspirantes que sean responsables y, si saben que no van a coger la plaza por las condiciones que requiere u otros motivos, desestimen enviar la petición. Según ha informado, ya se han dado varios casos de candidatos que han solicitado las vacantes y luego las han rechazado, lo que genera retrasos en las adjudicaciones.

Para inscribirse en la oferta, los candidatos deben registrarse en la aplicación Paddoc, a la que se puede acceder a través de la web de Educación en el aprtado de interinos. Se deben introducir los datos personales y entonces se generará una clave de acceso. Tanto en la aplicación como en la página web se pueden ver las 69 vacantes disponibles, y el candidato puede iniciar su solicitud.

Esta se trata de una medida extraordinaria tomada por el Departamento de Educación ante la falta de profesores de ESO y Formación Profesional que sufren Aragón (y otras comunidades) de un tiempo a esta parte. Esta acción ya se puso en marcha a finales del curso pasado. Como ya informó Cabello, este año lectivo se ha adelantado a septiembre para poder paliar la situación lo antes posible.

El departamento que dirige Tomasa Hernández también ha solicitado al Ministerio de Educación que los maestros de Primaria puedan impartir clase en 1º y 2º de ESO. Todavía no han recibido respuesta a la petición.

Ante este escenario de plazas de docentes sin cubrir, tanto desde la federación de Enseñanza de CGT como desde la de CCOO han denunciado una reducción en el número de llamamientos a profesores no universitarios. Según han indicado, hasta ahora se ofertaban vacantes ordinarias y singulares dos veces por semana, lunes y jueves, pero la de este último día se ha "suprimido", lo que retrasa la carga de vacantes en la aplicación e "incumple" la normativa de al menos dos llamamientos semanales. A estas convocatorias se suma la extraordinaria de los miércoles.

Desde Educación han asegurado que sí se está cumpliendo con la normativa, ya que se realiza un llamamiento ordinario y otro extraordinario y, por tanto, dos a la semana. "No está siendo un proceso caótico, sino programado y anunciado por la página web como en otras ocasiones", aseguran.