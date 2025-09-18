Fagor y Duoli invertirán cerca de 45 millones de euros en adecuar la fábrica de Borja

La reapertura de las instalaciones de Fagor Ederland en Borja supondrá un importante desembolso monetario por parte de la filial de la cooperativa Mondragón y de su socio chino, Duoli Technology. La adecuación de las naves y la modernización de la tecnología en las cadenas de montaje requerirá una inversión cercana a los 45 millones de euros para equiparla con sistemas robotizados y de última generación, según ha podido saber este diario. Esa es la inyección aproximada que requiere la fábrica para relanzar la actividad gracias a un contrato de suministro con Leapmotor, la firma asiática que ha elegido, a falta de confirmación oficial, la planta de Stellantis Figuerurelas para fabricar uno de sus modelos (el B10) desde el tercer trimestre de 2026.

Las prisas de la marca china también encorren a la sociedad vascoasiática, que deben poner a punto las instalaciones en tiempo récord para llegar a tiempo al inicio de la producción previsto. Y más si cabe después de que el CEO de la multinacional franco italiana, Antonio Filosa, haya oficilializado que Leapmotor producirá en España, lo que deja a Zaragoza como la gran favorita, aunque parte de la producción podría llegar a otras plantas como la de Villaverde, en Madrid. La primera fase de la operación en el municipo borjano generaría unos 200 puestos de trabajo directos, casi el triple de los que tenía la factoría de Fagor cuando echó la persiana en el año 2019.

La iniciativa se ha impulsado desde una mercantil bajo el nombre de Lieder automotive, una mercantil con domicilio social en el polígono Barbalanca de la cabecera del Campo de Borja que tiene al CEO de Fagor, Jon Zuazo, al frente de la sociedad, al menos en el lanzamiento de la iniciativa. Además, el proyecto ya se encuentra en el consistorio borjano y en el Gobierno de Aragón, por ahora pendiente de la solicitud de unas licencias de obra para comenzar a preparar el desembarco. Del mismo modo, a ninguno de los implicados le sorprendería que el proyecto se presentara a la cuarta convocatoria del Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC), en la ventana relativa a la cadena auxiliar, para financiar parte de la inversión.

Lo que es evidente es que el sector auxiliar está agitado ante la probable llegada de un vehículo chino a la fábrica zaragozana. "Hay expectación, por supuesto, por los anuncios que se están produciendo, pero sobre todo tenemos ganas de saber qué impacto va a tener", resume David Romeral, gerente del Clúster de Automoción y Movilidad de Aragón. "Puede ser un antes y un después para la comarca y nuestra industria", apunta Eduardo Arilla, alcalde de Borja, un municipio que ya cuenta con las plantas industriales de la coreana KDK Automotive y SFC-Solutions, ubicadas en el mismo polígono Barbalanca donde están situadas las naves de Fagor.

En este apartado juega un papel importante la forma en la que se producirán estos vehículos chinos. "Lo que se conoce es que la arquitectura es diferente, pero no sabemos en qué y cómo afecta a los componentes. Es imposible saberlo sin analizar los chasis de los vehículos", matiza Romeral.

Por el momento, Leapmotor peina el terreno por su cuenta para instalar algunas de las naves que requiere para su proyecto que no tienen cabida en las instalaciones de Stellantis Figueruelas. Es el caso del taller de baterías, que podría ubicar en los antiguos almacenes logísticos del grupo Dia en Mallén.