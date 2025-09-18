El Gobierno de Aragón muestra su "preocupación" por las pinturas de Sijena tras detectar humedades

La historia del retorno de las pinturas de Sijena a Aragón tiene un capítulo más. El Gobierno autonómico ha mostrado este jueves su "preocupación" por el estado de las pinturas, después de que los técnicos aragoneses detectaran humedades en los soportes de los murales. La crítica se ha dirigido hacia el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), ente que las alberga desde mediados de los sesenta, y al que se insiste en la colaboración para el retorno de las piezas. Desde la DGA se pide premura en la vuelta de las pinturas y se desvinculan las humedades detectadas con el traslado, única opción que se maneja en el Pignatelli. El Ejecutivo autonómico también ha rechazado este jueves la celebración de un simposio sobre el patrimonio, como se ha propuesto desde la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona.

"Se han detectado humedades en la trasera de la pintura, en los bastidores de madera y en el anclaje", ha explicado Pedro Olloqui, director general de Cultura de la DGA, tras la presentación de una aplicación para la difusión de la industria cultural de la comunidad. Olloqui ha admitido "la preocupación por la conservación" de las piezas y se ha preguntado por "el mantenimiento" llevado a cabo hasta ahora por el MNAC. "Una cosa son las declaraciones que se hacen y otra el trabajo que se realiza", ha comparado Olloqui. El director general se ha mostrado crítico con las valoraciones del museo catalán, que en uno de sus últimos escritos presentados ante la jueza criticaba con dureza al equipo técnico elegido por el Gobierno de Aragón y acusaba a su cara visible, Natalia Martínez de Pisón, de no estar capacitada para llevar a cabo esta tarea.

El director general ha anunciado que el informe con las conclusiones técnicas de los expertos aragoneses se dará a conocer "en próximos días", aunque está descartado que se presente a lo largo de la próxima semana. Olloqui ha afirmado que "las humedades son una afección más grave que el traslado" y ha defendido que estos nuevos daños registrados en el entorno de las pinturas no deben influir en la negativa al traslado que se ha esgrimido en ocasiones desde la parte catalana. Han aparecido en la esquina de una de las arcadas que sirven de soporte a este conjunto mural y se han detectado gracias al "trabajo exhaustivo" realizado por el equipo técnico "nacional e internacional" enviado por el Gobierno aragonés al MNAC durante el mes de julio, que hizo "un levantamiento fotográfico exhaustivo" para conocer con "precisión absoluta" la situación química y física de las pinturas, así como de sus sistemas de anclaje, usando unas pértigas con cámaras 360 que ofrecían unas imágenes de alta resolución "muy precisas", que son las que han revelado las humedades.

El propio Olloqui ha intensificado su crítica hacia el museo catalán, al que ha acusado de tener "una desatención evidente" en la conservación de las piezas. También cree que el MNAC "no tendrá interés" en mejorar su mantenimiento, por la sentencia del Supremo que obliga al retorno de las pinturas murales hasta el Monasterio de Sijena.

"Urgencia" para iniciar el traslado

La considerada "desatención" a las pinturas de Sijena hace, para Olloqui, "aumentar la urgencia de este traslado" y ha insistido en que si el MNAC hubiera estado "pendiente", no habrían ocurrido estos daños. "Unas humedades es una afección más grave, sin duda alguna, sobre ese conjunto mural que un traslado. Es una obviedad", ha recalcado el responsable autonómico de Cultura, quien ha precisado que "hay una afección física sobre la trasera de los lienzos".

En cualquier caso, ha subrayado que "no hay una afección irreversible sobre esas pinturas" y que lo que se ratifica es la "fortaleza" de las mismas. "Si las pinturas soportan esas humedades, ¿cómo es posible que se cuestione que no pueden soportar el traslado?", ha preguntado.

Fuentes del MNAC han negado "tajantemente" la presencia de humedades en la sala 16. "Esas humedades en los soportes están documentaddas y eran conocidas por los expertos", insisten desde el museo catalán, donde destacan que las manchas están acompañadas de "ampollas, levantamientos o grietas" en las pinturas. Desde el MNAC recuerdan "la historia épica" de los murales de Sijena y defienden el trabajo de la entidad: "Todo está documentado por el MNAC y los expertos de fuera". Las pinturas llegaron a la sala 16 a comienzos de la década de los noventa, "después de pasar por muchas visicitudes". "Taxativamente negamos la presencia de humedades en la sala 16", cierran las fuentes consultadas del MNAC.