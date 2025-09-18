El Gobierno trabaja en un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Energía de Aragón

Más madera al debate por la energía en Aragón. El Ministerio de Política Territorial, dirigido por el socialista Ángel Víctor Torres, ha preguntado al Consejo de Estado por la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Energía de Aragón. El texto autonómico, aprobado a finales de diciembre de 2024, consistía en una modificación de la ley energética que el Gobierno de Javier Lambán movilizó en su última legislatura y que también supuso un enfrentamiento con el Gobierno central.

El Consejo de Estado ha hecho públicos los asuntos que ha tratado en la reunión de este miércoles, 18 de septiembre. Entre los distintos temas se incluye la consulta de Torres sobre "la conveniencia de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la ley de medida de fomento de comunidades energéticas y autoconsumo industrial en Aragón".

De esta manera, el Consejo de Estado ha emitido ya su dictamen, si bien no es público hasta que el consultante, en este caso el Gobierno, decida hacerlo o bien hasta que se resuelva la cuestión planteada, en esta ocasión ante el Tribunal Constitucional.

En cualquier caso, los dictámentes no son vinculantes, pero prácticamente el 99% de ellos son secundados por los órganos consultantes.