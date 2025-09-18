El hospital Materno Infantil de Zaragoza ya cuenta con su nueva unidad de día de salud mental infanto juvenil

Una lanza a favor del bienestar psicológico. El hospital Materno Infantil Miguel Servet de Zaragoza ya tiene lista su nueva unidad de día de salud mental infanto juvenil, que se pondrá en marcha el próximo lunes, 22 de septiembre, y a la que se incorporarán diez menores de entre 6 y 17 años en los siguientes quince días, de manera progresiva. Estará formada por ocho profesionales sanitarios que tratarán patologías como Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA), psicóticos y depresivos o ideación suicida, entre otras. El objetivo es mejorar el bienestar mental de niños y adolescentes.

Así lo ha indicado el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, y también el director general de Salud Mental, Manuel Corbera, momentos antes del acto inaugural de este nuevo hospital de día de salud mental infanto juvenil. Según ha explicado Corbera, en él ingresarán pacientes con una situación clínica de la "gravedad suficiente para necesitar un apoyo diario, pero no tanta como para entrar en un dispositivo de hospitalización completa".

La unidad cuenta con 300 metros cuadrados en los que trabajarán ocho especialistas de la salud mental que. Bancalero ha concretado que serán psicólogos clínicos, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales y enfemeros. A ellos se sumarán los educadores, un recurso, ha recordado el consejero, "muy importante para que los pequeños sigan dentro de su ambiente". También se contará con personal administrativo.

El tiempo medio de estancia de los menores será de entre 3 y 6 meses, por lo que Corbera ha estimado que la unidad de día podrá prestar asistencia a entre 30 y 50 pacientes al año. Aunque la capacidad actual es para 10 menores, el director general de Salud Mental ha deslizado que podría ampliarse a 15.

El funcionamiento será el siguiente. Los menores entrarán a la unidad a las 8.45 horas de la mañana. Allí desayunarán y realizarán distintas actividades, tanto grupales como individuales. Comerán allí y continuarán con otras dinámicas hasta las 15.00 horas, cuando volverán a su casa. "Esto permite que los pacientes, que están en una edad muy delicada de la vida, no desconecten completamente de su ámbito formativo", ha indicado Corbero.

También las familias serán atendidas. "Hay que hacer un trabajo con ellas para ayudarles a comprender la enfermedad y modificar a veces pautas de conducta", ha indicado Corbero, que ha señalado que el entorno familiar es el que detecta la patología y el entorno al que después de estar en la unidad de día vuelven los menores.