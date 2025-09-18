Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Qué volumen de negocio generó el sector agrario en Aragón

La Renta Agraria Aragonesa experimentó en 2024 un crecimiento interanual del 14,78%

Campo de trigo en una imagen de archivo.

Campo de trigo en una imagen de archivo. / EL PERIÓDICO

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

ZARAGOZA

La Renta Agraria Aragonesa experimentó en 2024 un crecimiento interanual del 14,78% en términos corrientes, hasta alcanzar los 2.550 millones de euros, según el informe elaborado por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón. Este incremento es más de tres puntos superior al registrado en el conjunto de España (11,17%).

El aumento registrado en la comunidad se explica por el incremento de la producción de porcino, cereales, huevos y pollos cebados, junto con una reducción de los consumos intermedios del sector ganadero y un mayor volumen de otras subvenciones.

Aragón, referente en producción ganadera

El informe refleja que el porcino continúa siendo el subsector más relevante, con un 43% de la Producción Final Agraria (PFA). En conjunto, la producción ganadera representa el 69% de la actividad agraria, frente al 31% de la agrícola. Estos porcentajes contrastan con la media nacional, donde predomina la actividad agrícola (56%) sobre la ganadera (42%).

En 2024, la Producción Final Agraria alcanzó los 6.223,8 millones de euros, un 3,76% más que en el ejercicio anterior. Según los datos facilitados por la DGA, sumó 1.774,5 millones de euros (+0,30%), destacando los incrementos en cereales (+50,5%) y tubérculos (+37,8%), mientras descendieron olivar (–30,5%) y viñedo (–19%). En cuanto la Producción Final Ganadera se situó en 4.287 millones de euros (+3,76%), impulsada por el aumento del volumen de producción (+3,9%) y del número de animales (+2,95%), con precios estables.

Los cinco subsectores más relevantes concentran el 82,8% de la PFA aragonesa son el porcino (43,2%), los cereales (11,3%), el bovino de carne (9,8%), los frutales (9,5%) y los huevos y aves (9,1%).

Subvenciones y apoyo público

Las subvenciones agrarias en Aragón alcanzaron en 2024 los 541,4 millones de euros, un 20,39% más que en 2023.

Casi el 93% corresponde a subvenciones no asociadas a la producción agraria (ayuda básica, ayudas a los eco-regímenes, ayudas a los jóvenes agricultores, etc.), que crecieron un 21,67%, en su mayoría por la implementación del nuevo período de programación de la PAC y el pago en 2024 de convocatorias del año anterior.

Los gastos externos del sector sumaron 3.798 millones (–2,63%), con un incremento en el subsector agrícola (+6,3%) y un descenso en el ganadero (–4,8%).

Por provincias, Huesca aportó el 49,5% de la renta agraria aragonesa, Zaragoza el 31,8% y Teruel el 18,7%, con un descenso notable de la producción agrícola por la sequía y las altas temperaturas sufridas en 2024.

En cuanto al peso del subsector ganadero, Teruel se sitúa a la cabeza (85%), seguida de Huesca (71%) y Zaragoza (61%). La producción ganadera sí mejoró en las tres provincias aragonesas.

Importancia estratégica

Estas macromagnitudes reflejan la especialización ganadera de Aragón y su peso en la economía regional, consolidando al sector agrario como uno de los pilares del desarrollo económico y del equilibrio territorial de la Comunidad Autónoma.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Javier Rincón, ha valorado estos datos como "la mejor prueba de que el esfuerzo de nuestros agricultores y ganaderos da frutos, incluso en un contexto de precios y clima difíciles.” Además ha añadido que “la especialización ganadera de Aragón, con el porcino a la cabeza, consolida a nuestra Comunidad como un referente nacional. 

Rincón se ha comprometido con el sector primario en "apoyo con inversión, modernización y estabilidad para que continúe siendo motor económico de la Comunidad y de cohesión territorial.”

