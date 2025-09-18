PP y Vox se quedan solos: todos los actores políticos en Aragón consideran que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza

65.000 muertos, más de un 80% de ellos civiles, según una filtración del ejército israelí. Una tercera parte, cerca de 20.000, eran niños y niñas. Son las frías cifras que reflejan el genocidio que Israel lleva perpetrando en Gaza desde los ataques de Hamás el 7 de octubre de 2023, condenado por cierto por todos los actores políticos en España. Veintitrés meses en los que el Estado israelí ha redoblado la apuesta que comenzó hace casi 80 años y que ha llevado a buena parte de la comunidad internacional a coincidir en que el término más adecuado para definir estas matanzas, directas a base de fuego e indirectas a base de hambre, es el mismo que sufrió el históricamente maltratado pueblo judío a manos de los nazis: genocidio.

La propia ONU comienza a asumir esta terminología, con un informe independiente que se dio a conocer este lunes y que llega a esa conclusión. Conviene recordar que, más allá de la cuestión semántica, definir la masacre israelí en Palestina como "genocidio" tiene implicaciones legales. Aunque en algunos sectores de la política española, al igual que sucede en Europa, todavía hay cierta resistencia a usar esa terminología. Una situación que ha tenido su eco en la comunidad aragonesa, que tiene sus propias connotaciones y en la que PP y Vox son los únicos que no definen la situación de tal modo.

Y eso que el presidente Jorge Azcón ha sido uno de los barones populares más críticos con la barbarie de Gaza. No le tembló el pulso al decir que las imágenes que todos ven son "absolutamente indefendibles, sin paliativos" y que, es más, "estremecen a cualquiera que tenga una mínima humanidad". Pero sin definirlo como "genocidio". El PP nacional se maneja en estos momentos entre distintas vertientes y sus dirigentes aragoneses prefieren no traspasar ciertas líneas.

El tono más duro llega desde Madrid, con Isabel Díaz Ayuso en un ataque frontal contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que culpa de todo lo que ha sucedido en la Vuelta ciclista que no pudo culminar en su ciudad, Madrid, y que acusa de "antisemita" a quien levanta la voz contra la masacre, pese a que el pueblo palestino es también, por definición, un pueblo semita. Nuevamente, la importancia de la semántica. También en la capital, desde Génova, la portavoz Ester Muñoz ha concluido en las últimas horas que definir un genocidio "no le compete ni a la ONU ni al presidente".

En el PP aragonés, no obstante, amplían las declaraciones de Azcón y aseguran que lo que ocurre en Gaza es una "catástrofe humanitaria insoportable", en la línea de lo expresado por Felipe VI en las últimas horas desde Egipto, y recuerdan nuevamente que opinaron lo mismo sobre los ataques terroristas de Hamás de hace dos años, "de una crueldad inmensa".

En esa línea se manifestó también la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, a quien se le requirió su opinión tras las palabras de su homólogo madrileño, José Luis Almeida, que había negado el genocidio días atrás. Chueca, que va a permitir con su abstención que la Casa Palestina de Aragón sea nombrada hija predilecta de la ciudad, también evitó el término y se limitó a hablar de una "guerra cruel", restando importancia a la capacidad de influencia que tiene el Ayuntamiento de Zaragoza y cargando la culpa del asesinato de miles de civiles sobre los hombros de Hamás. Y este miércoles ha reconocido que esperan ver banderas palestinas durante el pregón de las Fiestas del Pilar, aunque confían en que la protesta no vaya más allá.

Posición unánime del resto

El resto de actores políticos de la comunidad lo tienen más claro. Quitando a Vox, del que depende el PP en todas las instituciones que gobierna para sacar adelante sus proyectos y que no critica ni un ápice lo hecho por Israel, los partidos no dudan en calificar lo que está ocurriendo, desde sus distintas posiciones, como un "genocidio". Sin paliativos y sin ambages, el PSOE, CHA, Aragón Existe, Izquierda Unida, Podemos y el PAR reivindican el término al ser consultados. Los sindicatos, CCOO y UGT también van en esa línea, como algo que consideran que es "en defensa de los derechos humanos" y que trasciende la "ideología". Desde la patronal CEOE, en cambio, prefieren no hacer declaraciones al respecto.

Cientos de ciudadanos simulan una gran bandera palestina en la plaza del Pilar de Zaragoza, en febrero de 2024. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Y es que el debate se ha agudizado en las dos últimas semanas en la actualidad española a raíz de todo lo acontecido en la Vuelta ciclista. Aragón no fue inmune y decenas de banderas palestinas ondearon al paso del equipo Israel Premier-Tech, con polémica en Cerler por la retirada de algunas de ellas por parte de la organización, cuando la protesta todavía no había alcanzado las dimensiones de esta última semana. En Zaragoza la protesta se multiplicó, antes de llegar a Bilbao y escalar exponencialmente hasta conseguir la cancelación de varios kilómetros.

Una cuestión que, como ya se ha citado, el PP ha utilizado para atacar a Sánchez, quien defendió su legitimidad, y a su Gobierno. La ministra de Deportes, la aragonesa Pilar Alegría (quien también es secretaria general del PSOE aragonés), ha sido muy clara en todas sus intervenciones al respecto: "La Vuelta habría sido normal si no hubiese participado el equipo de un país genocida".

Los socialistas aragoneses, de hecho, consideran muy insuficiente el posicionamiento de Azcón y aseguran que el PP se está quedando "muy solo" en su "equidistancia e indiferencia". "Ni tirar vallas ni cortar calles es comparable con un genocidio", añaden. Donde sí hay diferentes interpretaciones es en las protestas sobre la Vuelta, donde formaciones como el PAR critican la "violencia" de algunas acciones, mientras otras como CHA, IU o Podemos defienden su legitimidad.

La comunidad educativa

Mientras, las protestas civiles siguen. El pasado domingo, todo el que pasó por el Paraninfo de la capital aragonesa entre las 10.00 y las 22.00 escuchó alguno de los casi 20.000 nombres de niños y niñas asesinados en Gaza en este tiempo, leídos por ciudadanos anónimos y personalidades de la cultura y del mundo académico de la comunidad aragonesa. Las caceroladas siguen sucediéndose los miércoles y este jueves hay una convocatoria de apoyo a la flotilla que intenta sortear las barreras israelís y llevar ayuda humanitaria a la Franja.

Una flotilla que está siendo atacada en su discurrir por el mar Mediterráneo, lo que ha provocado que grupos de estudiantes de la Universidad de Zaragoza se planten. "Si asaltan la flotilla, paramos las clases", rezan los carteles que se pueden ver por el campus. Mientras, desde la institución refrendaron el pasado 10 de septiembre la directriz aprobada el año pasado y que establece la ruptura de relaciones con las entidades israelís, que se han ido cancelando, especialmente las que tenían que ver con empresas tecnológicas, algunas de ellas relacionadas con el Shin Bet (servicio secreto israelí) y el ejército.

Y, mientras todo esto sucede en Zaragoza, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, alardea por sus redes sociales de que "Gaza arde", mientras se inicia una operación militar para expulsar a los gazatíes de su ciudad y enviarlos hacia el sur de la Franja. La Vuelta ha acabado, el genocidio continúa y Aragón toma partido.