Renfe advierte de afecciones en el tren entre Zaragoza y Caspe este fin de semana
Los días 20 y 21 de septiembre, la línea se cerrará al tráfico por obras y se habilitarán 22 autobuses para dar cobertura a todos los municipios de la línea
Renfe ha advertido de afecciones en la línea de tren entre Zaragoza y Caspe este fin de semana. El operador ferrovario ha programado 22 servicios de autobús para garantizar la movilidad a sus viajeros entre ambas localides los días 20 y 21 de septiembre, en que la línea ferroviaria convencional se cerrará al tráfico por obras de mejora de Adif.
Estos trabajos en el corredor convencional Zaragoza-Caspe-Barcelona afectarán a seis servicios diarios de Media Distancia de Renfe durante los citados días 20 y 21 de septiembre. Se trata de cuatro convoyes de la relación Zaragoza-Caspe-Barcelona y dos más de la relación Zaragoza-Caspe-Móra la Nova.
En todos los casos, el trayecto entre la capital aragonesa y la caspolina se realizará por carretera, combinando un servicio directo entre Zaragoza y Caspe con otro que efectuará paradas en las estaciones intermedias. Y con un servicio de taxi para los viajeros con origen o destino La Zaida. El trayecto entre Caspe y Barcelona se realizará por tren.
Horarios
Los horarios de los autobuses se verán ligeramente modificados con respecto a los del tren y variarán en función de si el servicio tiene o no paradas intermedias, para garantizar el enlace con los trenes en Caspe.
Durante estos dos días, no se prestará el servicio para estos trenes en las estaciones zaragozanas de Portillo, Goya y Miraflores. Los autobuses tendrán su origen y destino en las dársenas 21 a 24 de la estación de autobuses de Zaragoza Delicias.
- El mejor colegio de Aragón según la revista Forbes está en Zaragoza: por sus clases pasó Jorge Azcón
- La historia del 'pueblo' que permanece escondido en un barrio de Zaragoza
- ¿Cuánto cobran la alcaldesa y los concejales de Zaragoza tras la última subida de sueldos?
- Comienza el derribo de la antigua fábrica de chocolate Zorraquino tras su desokupación
- Las Casas Regionales no tendrán puestos de comida en la calle en Pilares... pero lanzan una campaña de donación de alimentos
- Los padres ante el cobro del servicio de madrugadores en Aragón: 'Tenemos que pagar 35 euros al mes y por hijo
- Los vecinos de Delicias tras el último homicidio en un bar: 'La situación se desmadró del todo
- La expansión del aeropuerto de Zaragoza: más de veinte destinos europeos en el radar