Así es la ‘Ruta del Bocadillo de Jamón Serrano’ de INTERPORC

La Ruta del Bocadillo de Jamón Serrano de INTERPORC (Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca) llega a Aragón con múltiples actividades que difunden los valores de tradición, sabor y de este emblemático producto. La unidad móvil se instalará en Zaragoza y Ejea de los Caballeros para acercar a familias, escolares y asociaciones una experiencia única.

La primera parada será en la capital, en la plaza César Augusto, los días 18 y 19. Posteriormente, los días 22 y 23, el recorrido continuará en distintos colegios e institutos de la ciudad, ya que la ruta también tiene un componente pedagógico, orientado a fomentar el consumo de un este producto tan español y tradicional.

Finalmente, del 24 al 26 de septiembre, se ubicará en el aparcamiento situado junto a la Plaza de Toros y el Paseo de la Constitución de Ejea de los Caballeros.

Durante esas jornadas, los visitantes podrán participar en talleres prácticos de elaboración de bocadillos con ingredientes saludables, charlas impartidas por una nutricionista sobre los beneficios de una alimentación equilibrada, y proyecciones y dinámicas educativas adaptadas a todas las edades en las que se pone en valor la tradición y el sabor del jamón serrano de capa blanca.

La ruta ya ha recalado en diferentes comunidades autónomas, como Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Andalucía, donde ha cosechado un gran éxito de participación. En sus primeras paradas se han repartido más de 2.800 bocadillos, con una media de 100 visitantes diarios, destacando la alta implicación de escolares y familias en los talleres, la gran acogida de las charlas con la nutricionista y la sorpresa que despierta entre los asistentes poder conocer por dentro la unidad móvil.